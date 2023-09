Σταμενίτης: 38.000 αιγοπρόβατα και 7.000 χοίροι έχουν δηλωθεί νεκρά Ελλάδα 17:46, 12.09.2023 linkedin

Μέχρι σήμερα 9 το πρωί ο αριθμός των αιγοπροβάτων που έχει δηλωθεί στον ΕΛΓΑ είναι 38.000 νεκρά ζώα, ενημέρωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσης Σταμενίτης