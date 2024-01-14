Άλλη μια δολοφονία, άλλος ένας κρίκος στο ξεκαθάρισμα λογαριασμών στο οργανωμένο έγκλημα, τονίζει σε δήλωσή του ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία Νομού Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας, σχετικά με τη δολοφονία στον Νέο Κόσμο, προσθέτοντας ότι θα πρέπει η πολιτική ηγεσία να αφήσει τις επικοινωνιακές πομφόλυγες και να ασχοληθεί πραγματικά με το πρόβλημα, που έχει αποκτήσει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Επίσης, σημειώνει ότι «η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ίδια με εκείνη που παρατηρούσε ανήμπορη τις συμμορίες να λύνουν τις διαφορές τους με βροχή από σφαίρες σε κεντρικά σημεία της Αθήνας το 2020. Τριάντα περιστατικά ξεκαθαρίσματος λογαριασμών των εγκληματικών οργανώσεων τα τελευταία τέσσερα χρόνια και ούτε ένα δεν έχει εξιχνιαστεί. Οι πολίτες έχουν βαρεθεί να βλέπουν τα δημοσιεύματα από διάφορες «πηγές», ότι κάθε τρεις και λίγο «έρχονται συλλήψεις» και το μόνο που παραμένει να είναι η ανασφάλεια. Έχουν βαρεθεί τις επικοινωνιακές φιέστες του κ. Χρυσοχοΐδη με τους φακέλους με 500 ονόματα της «Greek mafia» να τους περιφέρει, εν τελεί χωρίς απτό αποτέλεσμα στα γραφεία των εισαγγελέων. Η ανενόχλητη δράση των εγκληματικών συμμοριών οδηγεί στο να αμφισβητεί το ίδιο το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, που είναι κυρίαρχη και Συνταγματική υποχρέωση ενός οργανωμένου κράτους. Ανάλογες προκλήσεις η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία τις είχε αντιμετωπίσει με την ενεργό συμμετοχή της ΕΥΠ, καθώς και με τη συνεργασία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για να εντοπιστούν οι διαδρομές, οι σχέσεις και οι εντολές που δίνονται μέσα από τις φυλακές. Περιμένουμε επιτέλους την πολιτική ηγεσία, να αφήσει τις επικοινωνιακές πομφόλυγες και να ασχοληθεί πραγματικά με το πρόβλημα, που έχει αποκτήσει ανεξέλεγκτες διαστάσεις».

