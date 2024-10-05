Βαρύ πένθος στην κηδεία Ιωνά Καρούση στο ελληνορθόδοξο κοιμητήριο, στην παλαιά πόλη της Ιερουσαλήμ. Την κηδεία τέλεσε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ'.

Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο «αντίο» στον 26χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του την Τρίτη, στη διάρκεια του τρομοκρατικού χτυπήματος στη Γιάφα στο Τελ Αβίβ, όταν ενώ βρισκόταν σε σταθμό του τραμ, δύο Παλαιστίνιοι με καταγωγή από τη Δυτική Όχθη άνοιξαν πυρ με αυτόματο όπλο και επιτέθηκαν με μαχαίρι σκοτώνοντας συνολικά επτά ανθρώπους.

Οι δύο δράστες «εξουδετερώθηκαν» από περαστικούς που έκαναν χρήση των προσωπικών τους όπλων.

Ο Ιωνάς Καρούσης ήταν φοιτητής αρχιτεκτονικής, γιος του γνωστού νευροχειρουργού Δημήτρη Καρούση, διευθυντή του Κέντρου Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας του τμήματος Νευρολογίας του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Hadassah και της γιατρού Ουρανίας Βούρκα.

Οι γονείς του άτυχου νέου μετακόμισαν στο Ισραήλ το 1988.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το μνημόσυνο το μεσημέρι του Σαββάτου στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας, προκειμένου οι δικοί του άνθρωποι που δεν κατάφεραν να μεταβούν στην Ιερουσαλήμ για την κηδεία, να πουν το τελευταίο «αντίο» στον Ιωνά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.