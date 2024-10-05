Με έναν ξεχωριστό και συγκινητικό τρόπο θέλησε η Φίνος Φίλμ να αποχαιρετήσει τον αξέχαστο μουσικό και συνθέτη Μίμη Πλέσσα, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 100 ετών.

Το βίντεο, διάρκειας ενός περίπου λεπτού, περιλαμβάνει σκηνές από τις ταινίες στις οποίες ο Μίμης Πλέσσας είχε συνθέσει τη μουσική. Τα πλάνα πλαισιώνονται από την πένθιμη μουσική που «έντυσε» την ταινία «Οι σφαίρες δεν γυρίζουν πίσω» και για την οποία απέσπασε το 1967 το Βραβείο Καλύτερης Μουσικής Επένδυσης στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

«Μίμης Πλέσσας. Ένα όνομα, μια ιστορία, ένας μύθος της μουσικής με δεκάδες διακρίσεις και τιμές που λίγοι έχουν καταφέρει. Συνθέσεις που μεγάλωσαν γενιές και γενιές, που μας συντρόφευσαν σε χαρές και λύπες, που μας ταξίδεψαν σε θρυλικά κινηματογραφικά μιούζικαλ, που μας ξεσήκωσαν, μας ενέπνευσαν, μας συγκίνησαν και μας ωρίμασαν. Το 1965 έγραψε σε προσωπική επιστολή προς τον Φίνο: «Ευτυχώς ο πλούτος δεν μετριέται μονάχα από το περιεχόμενο της τσέπης αλλά και της καρδιάς κι εκεί νομίζω πως είμαι κροίσος».

Ο μελωδικός μας μαέστρος, συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής κοντά μας και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα παραμείνει “αιώνιος”.

Τον αποχαιρετούμε με ένα σύντομο αφιέρωμα στις θρυλικές ταινίες που υπέγραψε την μουσική τους αλλά και στην σπουδαία μουσική σύνθεση που έγραψε για την ταινία Οι Σφαίρες Δεν Γυρίζουν Πίσω (1967), κατακτώντας το Βραβείο Καλύτερης Μουσικής Επένδυσης στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Αντίο μαέστρο... », αναφέρει στην ανάρτησή της η Φίνος Φιλμ.

