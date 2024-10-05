Ένας αγνοούμενος και εκτεταμένες καταστροφές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την κακοκαιρία «Κασσάνδρα» που πλήττει την Αιτωλοακαρνανία από το βράδυ της Παρασκευής.

Από την κακοκαιρία που χτυπά την περιοχή, αγνοείται ένας 55χρονος από τη Λεπενού Αγρινίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 9.02 για την εξαφάνιση του άνδρα, η οποία πιθανότατα συνδέεται με την κακοκαιρία. Ο αγνοούμενος εργάζεται ως φύλακας σε λατομείο.

Για τον εντοπισμό του διεξάγονται έρευνες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία στην ευρύτερη περιοχή της Λεπενούς, στην Αιτωλοακαρνανία. Στις έρευνες συμμετέχουν έξι οχήματα της Πυροσβεστικής με 14 άνδρες, κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ και ομάδα συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε κατοικίες, υποδομές και καλλιέργειες σε περιοχές του Βάλτου και του Ξηρόμερου.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr , σφοδρές βροχοπτώσεις χτύπησαν κυρίως την περιοχή βόρεια του Νομού, με τις ζημιές να είναι ιδιαίτερα εμφανείς σε χωριά όπως το Ρίβιο, Μπαμπαλιό, Μαλεσιάδα, Αμοργιανοί, Πετρώνα, Βαρετάδα και την ευρύτερη περιοχή. Στο Ρίβιο, το σκηνικό είναι δραματικό. Ο τεράστιος όγκος νερού που κατέβηκε από το όρος Πεταλάς παρέσυρε οικίες και καλλιέργειες, με τις ελιές να ξεριζώνονται λίγες μόνο μέρες πριν από τη συγκομιδή τους, προκαλώντας οικονομικό πλήγμα στους αγρότες της περιοχής. Το τοπίο μοιάζει με «βομβαρδισμένο».

Μηχανήματα των δήμων και της Περιφέρειας επιχειρούν συνεχώς για απομακρύνουν τα φερτά υλικά, ενώ η Πυροσβεστική έχει δεχθεί τέσσερις κλήσεις για απάντληση υδάτων.

Επίσης, κλειστή σε δύο σημεία είναι η παλαιά εθνική οδός Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στην περιοχή του Στράτου, της Αιτωλοακαρνανίας, λόγω των προβλημάτων από την κακοκαιρία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, η παλαιά εθνική οδός έχει κλείσει στο ύψος του 80ου και του 95ου χιλιομέτρου.

Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω του αυτοκινητόδρομου της «Ιονίας Οδού».

Πηγή: skai.gr

