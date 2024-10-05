«Η Παλαιστινιακή Παροικία στην Ελλάδα ανακοινώνει ότι αποσύρει την ανάρτηση από τη σελίδα της που αφορούσε το θάνατο του Έλληνα πολίτη στη Γιάφα» , όπως τονίζεται σε διαδικτυακή ανάρτηση της, ενώ επισημαίνεται ότι «αυτή η ενέργεια έγινε σε ανταπόκριση των εκκλήσεων και των εξηγήσεων που δόθηκαν από το περιβάλλον του θύματος».

Στην ανάρτηση επικρίνεται η αντίδραση ορισμένων ΜΜΕ προς στην Παλαιστινιακή Κοινότητα, από έναν «ελάχιστο αριθμό» εχθρικών φωνών, όπως αναφέρεται, σε αντίθεση με «τη θέση του ελληνικού λαού, που υποστηρίζει πάντα τα εθνικά δικαιώματα των Παλαιστινίων και υποστηρίζει τον αγώνα τους για ελευθερία και εκδίωξη της κατοχής» και, μεταξύ άλλων, τονίζεται :

«Διαβεβαιώνουμε αυτές τις φάλτσες φωνές ότι δεν θα μας εμποδίσουν να υψώσουμε τη φωνή μας ενάντια στην κατοχή.... Εκφράζουμε τη συμπαράσταση μας για την απώλεια των ψυχών όλων των αθώων ανθρώπων».

Η ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις

Υπενθυμίζεται ότι με αφορμή τον θάνατο του 26χρονου Ιωνά Καρούση, ο οποίος έχασε τη ζωή του την Τρίτη, στη διάρκεια του τρομοκρατικού χτυπήματος στη Γιάφα στο Τελ Αβίβ, η Παλαιστινιακή Παροικία στην Ελλάδα είχε υποστηρίξει ότι «δυστυχώς, ο Ίωνας δεν ήταν αθώος πολίτης που επισκεπτόταν το Ισραήλ. Ήταν, μέλος του ισραηλινού στρατού».



Θείος Ιωνά Καρούση: Αναίσχυντο ψέμα να τον παρουσιάσουν ως Ισραηλινό στρατιώτη – Ήταν φίλος της ειρήνης

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη ο θείος του αδικοχαμένου Ιωνά, Γιώργος Καρούσης έκανε λόγο για αναίσχυντο ψέμα το γεγονός να παρουσιάσουν τον Ιωνά Καρούση ως μέλος του ισραηλινού στρατού.

«Χθες έγινε μία απόπειρα με ένα αναίσχυντο ψέμα και μία κατάπτυστη ανακοίνωση από μία φερόμενη παλαιστινιακή παροικία της Ελλάδας, όπου παρουσίασαν τον Ιωνά όχι ως αθώο θύμα αλλά ως μέλος του ισραηλινού στρατού. Είναι ένα φοβερό ψέμα. Προσπαθούν να καταδείξουν ότι είναι δικαιολογημένη αυτή η απαράδεκτη τρομοκρατική ενέργεια. Τον παρουσίασαν ώς έναν μισθοφόρο, ο οποίος κατέβηκε από την Ελλάδα στο Ισραήλ για να υπηρετήσει τον ισραηλινό στρατό, ενώ γεννήθηκε, μεγάλωσε, πήγε σχολείο εκεί και εκ του νόμου, υποχρεωτικά, πήγε στρατό εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Εάν η παλαιστινιακή κοινότητα στην Ελλάδα επικροτεί και υποκινεί τρομοκρατικές ενέργειες, θα πρέπει να επέμβει η ελληνική Δικαιοσύνη. Ήταν φίλος της ειρήνης. Όταν μπήκε στο στρατό ζήτησε να μην μπει σε μάχιμη μονάδα και στις τελευταίες δύο επιστρατεύσεις ζήτησε να μην τον πάρουν. Αυτό δείχνει το ήθος της οικογένειας και του ιδίου», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

