ΥΠΕΞ: Απεγκλωβίστηκαν 11 Έλληνες με τις οικογένειές τους από το Λίβανο

ΥΠΕΞ: Απεγκλωβίστηκαν ακόμη 11 Έλληνες με τις οικογένειές τους από το Λίβανο

Οι 11 Έλληνες και τα μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στη Λάρνακα με ναυλωμένη πτήση από την Κύπρο - 6 εξ' αυτών επαναπατρίστηκαν σήμερα στην Ελλάδα 

«Με τη συνδρομή των Πρεσβειών Ελλάδας και Κύπρου στη Βηρυτό, αφίχθησαν, με ναυλωμένη πτήση από την Κυπριακή Δημοκρατία, 11 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους στη Λάρνακα», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Με μέριμνα της Πρεσβείας μας στη Λευκωσία και υπό τον συντονισμό της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, έξι εξ' αυτών επαναπατρίστηκαν σήμερα στην Ελλάδα».

«Ευχαριστούμε την Κυπριακή Δημοκρατία για τη συμπαράσταση και την άμεση ανταπόκριση», προσθέτει το υπουργείο Εξωτερικών.

