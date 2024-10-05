ΥΠΕΞ: Απεγκλωβίστηκαν 11 Έλληνες με τις οικογένειές τους από το Λίβανο

«Με τη συνδρομή των Πρεσβειών Ελλάδας και Κύπρου στη Βηρυτό, αφίχθησαν, με ναυλωμένη πτήση από την Κυπριακή Δημοκρατία, 11 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους στη Λάρνακα», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.
«Με μέριμνα της Πρεσβείας μας στη Λευκωσία και υπό τον συντονισμό της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, έξι εξ' αυτών επαναπατρίστηκαν σήμερα στην Ελλάδα».
Με μέριμνα της Πρεσβείας μας στη Λευκωσία και υπό τον συντονισμό της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, 6 εξ αυτών επαναπατρίστηκαν σήμερα, στην Ελλάδα.— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 5, 2024
Ευχαριστούμε την Κυπριακή Δημοκρατία για τη συμπαράσταση και την άμεση ανταπόκριση. @CyprusMFA
«Ευχαριστούμε την Κυπριακή Δημοκρατία για τη συμπαράσταση και την άμεση ανταπόκριση», προσθέτει το υπουργείο Εξωτερικών.
- Αιτωλοακαρνανία: Ένας αγνοούμενος και μεγάλες καταστροφές από την κακοκαιρία Κασσάνδρα - Βίντεο
- Μητσοτάκης για τον θάνατο του Μίμη Πλέσσα: Μοναδικός, όπως και οι στιγμές που θα μας χαρίζει για πάντα με τις νότες του
- Θεσσαλονίκη: 52χρονος κρατούσε ομήρους 4 μετανάστες και ζητούσε χρήματα για να τους απελευθερώσει
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.