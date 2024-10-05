ΥΠΕΞ: Απεγκλωβίστηκαν 11 Έλληνες με τις οικογένειές τους από το Λίβανο

«Με τη συνδρομή των Πρεσβειών Ελλάδας και Κύπρου στη Βηρυτό, αφίχθησαν, με ναυλωμένη πτήση από την Κυπριακή Δημοκρατία, 11 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους στη Λάρνακα», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Με μέριμνα της Πρεσβείας μας στη Λευκωσία και υπό τον συντονισμό της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, έξι εξ' αυτών επαναπατρίστηκαν σήμερα στην Ελλάδα».

Με μέριμνα της Πρεσβείας μας στη Λευκωσία και υπό τον συντονισμό της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, 6 εξ αυτών επαναπατρίστηκαν σήμερα, στην Ελλάδα.



Ευχαριστούμε την Κυπριακή Δημοκρατία για τη συμπαράσταση και την άμεση ανταπόκριση. @CyprusMFA — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 5, 2024

«Ευχαριστούμε την Κυπριακή Δημοκρατία για τη συμπαράσταση και την άμεση ανταπόκριση», προσθέτει το υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: skai.gr

