Ενας Έλληνας υπήκοος κάτοικος Ιεροσολύμων περιλαμβάνεται μεταξύ των επτά θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης χθες στην περιοχή Γιάφα στο Τελ Αβίβ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το υπουργείο Εξωτερικών.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Καταδικάζουμε απερίφραστα τη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση στην περιοχή Γιάφα του Τελ Αβίβ. Ανακοινώνουμε με βαθύτατη θλίψη ότι μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης είναι ένας Έλληνας πολίτης, κάτοικος Ιεροσολύμων. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του θύματος».

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον 26χρονο Έλληνα, Ιωνά Καρούση, κάτοικο Ιεροσολύμων. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 26χρονος ήταν φοιτητής αρχιτεκτονικής, με πατέρα γνωστό νευροχειρουργό, ενώ η οικογένειά του έχει καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη.

Οι γονείς του μετακόμισαν στο Ισραήλ το 1988. Ο πατέρας του ολοκλήρωσε στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο τη διδακτορική του διατριβή και παράλληλα την κλινική εξειδίκευση στη Νευρολογία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Χαντάσα, στο οποίο είναι senior Consulting Neurologist από το 1995. Το 2003 έγινε Καθηγητής στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο (το μεγαλύτερο και πιο φημισμένο στο Ισραήλ), ενώ από το 2007 διατελεί Διευθυντής του Κέντρου Σκλήρυνσης κατά πλάκας.

Για την ώρα δεν είναι γνωστό πότε θα γίνει η κηδεία.

Επτά οι νεκροί συνολικά

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της ισραηλινής αστυνομίας, τα θύματα της ένοπλης επίθεσης των δύο Παλαιστινίων αυξήθηκε σε επτά στη διάρκεια της νύχτας, μετά την ανακοίνωση του θανάτου ενός από τους τραυματίες.

Προηγουμένως η αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα άλλοι τραυματίστηκαν.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σήμερα το πρωί ότι μεταξύ των νεκρών είναι: η Σάχαρ Γκόλντμαν, 30 ετών, η Ινμπάρ Σεγκέβ, 33 ετών, και οι δύο Ισραηλινές, η 40χρονη Μολδαβο-ισραηλινή Νάντια Σοκολένκο, η 24χρονη Ρεβιτάλ Μπρονσταιν και ο 42χρονος Ilia Nozadze.

Η επίθεση με αυτόματο όπλο και μαχαίρι σημειώθηκε χθες κοντά στη στάση του μετρό Σντερότ- Ιερουσαλήμ, στη συνοικία της Γιάφα, από «δύο τρομοκράτες», οι οποίοι «εξουδετερώθηκαν» από περαστικούς που έκαναν χρήση των προσωπικών τους όπλων.

Οι δύο δράστες άνοιξαν πυρ μέσα στον συρμό προτού κατέβουν από αυτόν και συνεχίσουν πεζή να πυροβολούν στη λεωφόρο Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο ένας από τους δύο δράστες έπεσε νεκρός επιτόπου και ο άλλος τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Οι δύο άνδρες ήταν Παλαιστίνιοι με καταγωγή από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.