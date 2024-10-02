Επίθεση στο Τελ Αβίβ: Στους 7 οι νεκροί

Ο απολογισμός από τη χθεσινή ένοπλη επίθεση δύο Παλαιστίνιων σε σταθμό τραμ στο Τελ Αβίβ αυξήθηκε σε επτά νεκρούς στη διάρκεια της νύκτας, μετά την ανακοίνωση του θανάτου ενός από τους τραυματίες, ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία.

Προηγουμένως η αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα άλλοι τραυματίστηκαν.

Η ταυτότητα των νεκρών δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως. Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σήμερα το πρωί ότι δύο από τους νεκρούς είναι η Σάχαρ Γκόλντμαν, 30 ετών, και η Ινμπάρ Σεγκέβ, 33 ετών, και οι δύο Ισραηλινές.

Η επίθεση με αυτόματο όπλο και μαχάιρι σημειώθηκε κοντά στη στάση του μετρό Σντερότ- Ιερουσαλήμ, στη συνοικία της Γιάφα, από «δύο τρομοκράτες», οι οποίοι «εξουδετερώθηκαν» από περαστικούς που έκαναν χρήση των προσωπικών τους όπλων.

Οι δύο δράστες άνοιξαν πυρ μέσα στον συρμό προτού κατέβουν από αυτόν και συνεχίσουν πεζή να πυροβολούν στη λεωφόρο Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο ένας από τους δύο δράστες έπεσε νεκρός επιτόπου και ο άλλος τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, οι δύο άνδρες είναι Παλαιστίνιοι με καταγωγή από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, η οποία σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Πηγή: skai.gr

