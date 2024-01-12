Σέτα Ευβοίας: Το χιόνι κάλυψε το χωριό

Το νέο κύμα κακοκαιρίας ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης έφερε χιόνια στα ορεινά χωριά της Εύβοιας, αλλά και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Στα «λευκά ντύθηκε» η Σέτα με πυκνή χιονόπτωση να έχει αρχίσει εδώ και λίγες ώρες στα ορεινά αλλά και σε χωριά του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, όπως τα χωριά, Κάδι του δήμου Κύμης Αλιβερίου, στα χωριά Στρόπωνες, Αγία Σοφία και Λιμιώνα.

Οι φωτογραφίες που κοινοποιούνται από πολίτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τουλάχιστον εντυπωσιακές.

Παράλληλα, από το χιόνι έχει κλείσει ο δρόμος από Άγιο Αθανάσιο προς Γλυφάδα, αυτή την ώρα όπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο του evima.gr, βρίσκονται στο σημείο μηχανήματα του δήμου όπου ανοίγουν τον δρόμο, μαζί με τον πρώην αντιδήμαρχο Μπάμπη Τσώκο.

Ένα κατάλευκο τοπίο έχει δημιουργήσει ο χιονιάς στην Εύβοια, με την θερμοκρασία να βρίσκεται κοντά στον 1 Βαθμό Κελισίου.

«Εικόνες παραμυθιού» έφερε η πυκνή χιονόπτωση στο όρος Τελέθριο της Βόρειας Εύβοιας αφού γραφικό εκκλησάκι στην περιοχή ντύθηκε στα λευκά, καθώς σκεπάστηκε από τον όγκο του χιονιού.

To Τελέθριο έχει υψόμετρο 970 μέτρα, και διεύθυνση από τα ανατολικά προς τα δυτικά.

Στην κορυφή του υπάρχει το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία.

Η περιοχή, μαζί με Λιχάδα και Γιάλτρα, είναι ενταγμένη στο Δίκτυο για τη Φύση 2000.

Στο Τελέθριο υπάρχουν πυκνόφυτα δάση με μεγάλη ποικιλία δέντρων, ρεματιές, φαράγγια και μικροί καταρράκτες.

Το Τελέθριο είναι ένα από τα χαμηλά βουνά (Λιχάδα, Τελέθριο, Ξηρόν Όρος) που μαζί με λοφώδεις και ομαλές περιοχές συναποτελούν το γενικό ανάγλυφο της Βόρειας Εύβοιας.

Το βουνό ντύθηκε στα λευκά λοιπόν, καθώς την ίδια ώρα με τα πρωινά στοιχεία που δημοσιοποίησε η σελίδα Προγνώσεις για την Εύβοια, κλειδώνει κατά 90% η εξέλιξη για το Σάββατο.

Τα φαινόμενα θα είναι έως μέτριας έντασης μόνο στα ανατολικά και στα ορεινά φαίνεται να έχουν κάποια ένταση.

Εκτιμάται να αρχίσουν αργά το βράδυ της Παρασκευής και να τελειώσουν τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου.

Θα εστιάζονται κυρίως στην κεντροβορεια Εύβοια.

Οι χιονοπτώσεις θα εστιάζονται από τα 200-300μ. και άνω.

Όμως μεταξύ μεταμεσονύκτιων ωρών και τις πρώτες πρωινές ώρες πολύ πιθανών τα χιόνια στην κεντροβορεια Εύβοια να κατέβουν σε πεδινές – ημιπεδινες περιοχές ( και κυρίως περιοχές που είναι μακριά από την θάλασσα και κοντά σε βουνά να το γυρίσει σε χιόνι).

