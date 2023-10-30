Δεκατρείς συλλήψεις και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός οπαδικού επεισοδίου που σημειώθηκε το απόγευμα χθες Κυριακή στην περιοχή της αερογέφυρας της οδού Βούλγαρη, στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, όπου συνεπλάκησαν δύο πολυπληθείς ομάδες οπαδών του ΠΑΟΚ και του 'Αρη.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., οι 13 συλληφθέντες - μεταξύ αυτών και οι δύο τραυματίες - είναι ηλικίας 16 έως 37 ετών, οπαδοί των δύο ομάδων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης, με την οποία θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Η δικογραφία τούς καταλογίζει, κατά περίπτωση, τις εξής πράξεις: παράβαση του Αθλητικού Νόμου, συμπλοκή, βαριά σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης από κοινού, διατάραξη κοινής ειρήνης από κοινού, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων (αντίσταση), παράβαση της νομοθεσίας αναφορικά με όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες και εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο της συμπλοκής κατέσχεσαν δώδεκα κράνη μοτοσικλέτας, πέντε σιδερόβεργες, οκτώ στειλιάρια, πυροσβεστήρα, σιδερένια αλυσίδα και μεταλλικό αντικείμενο.

Οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται φρουρούμενοι σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και σύλληψη των υπολοίπων προσώπων που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.