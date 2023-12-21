Πάτρα: Ελεύθερος με όρους ο νοσηλευτής που κατηγορείται για βιασμό 23χρονης ασθενούς

Ελεύθερος αφέθηκε ο νοσηλευτής που κατηγορείται για το βιασμό κοπέλας από την Ηλεία στο νοσοκομείο Αγιος Ανδρέας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, στον νοσηλευτή τέθηκε ως όρος να παρουσιάζεται δύο φορές το μήνα στην Αστυνομία, ενώ του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα και επιπλέον πρέπει να καταβάλλει χρηματική εγγύηση 3.000 €.

Λίγες ώρες πριν τη σημερινή του Πέμπτη 21/12/2023, απολογία στον ανακριτή Πατρών, ο 50χρονος νοσηλευτής του Νοσοκομείου «Αγ. Ανδρεας» που κατηγορείται για βιασμό 23χρονης ασθενούς, ήρθε στο φως της δημοσιότητας νέα καταγγελία. Σύμφωνα με γυναικά, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να βιάσει τη νύφη της.

«Ηταν καλοκαίρι και φορούσε ένα στράπλες φουστανάκι και κάποια στιγμή, αυτός δεν ξέρω πως την ξεμονάχιασε σε έναν χώρο του νοσοκομείου και της κατεβάζει το στράπλες και προσπάθησε να τη φιλήσει… Η κοπέλα ταράχτηκε τόσο πολύ, βγήκε έξω τρέχοντας, πήγε στον άντρα της. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι γιατί ήταν με την πατερίτσα». Οπως λέει στο νοσοκομείο μετέβη ο άνδρας της που δεν μπόρεσε να κρατήσει την ψυχραιμία του και όταν τον είδε τον χαστούκισε. Δηλώνει πως γιατροί που προσπάθησαν να τους χωρίσουν του έλεγαν «ρε, πάλι τα ίδια;». Τον αναγνώρισα, μόλις τον είδα «είναι διεστραμμένος ο άνθρωπος».

