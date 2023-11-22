Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Χειροπέδες σε 55χρονο υπήκοο Πακιστάν φόρεσαν άντρες της ασφάλειας Παιανίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος προσέγγισε την Δευτέρα το πρωί 15χρονη, η οποία περίμενε σε στάση λεωφορείου και προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα.

Αφού επέμενε να της δείξει στο κινητό του ακατάλληλο περιεχόμενο, της πρότεινε να προβεί σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της έναντι αμοιβής.

Η ανήλικη κοπέλα φοβισμένη κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο και να επιβιβαστεί στο λεωφορείο, καλώντας το Κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Μετά από έρευνες των αστυνομικών ο 55χρονος εντοπίστηκε και ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης.

Στην δικογραφία που σχηματίστηκε κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απόπειρα ασέλγειας με ανήλικο μετ’ αμοιβής, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και απείθεια.

Μετά από έρευνα στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 0,93 γραμμ. κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 650 ευρώ και κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα

Πηγή: skai.gr

