Με το επικαιροποιημένο εμβόλιο κατά του κορωνοϊού εμβολιάστηκε σήμερα Πέμπτη ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας στο Εμβολιαστικό Κέντρο Περιστερίου.



Σε δηλώσεις του ο καθηγητής, κάλεσε τους πολίτες, και ειδικά όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, να κάνουν το εμβόλιο. Ήδη, έχουν γίνει περισσότεροι από 80.000 εμβολιασμοί με το επικαιροποιημένο εμβόλιο και άλλα 30.000 ραντεβού έχουν προγραμματιστεί σε διάστημα ενός μήνα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Όπως δήλωσε ο κ. Τσιόδρας: «Εμβολιάζομαι γιατί εμπιστεύομαι την επιστήμη. Εμβολιάζομαι για να προστατεύσω τον εαυτό μου, για να προστατεύσω τους διπλανούς μου, γιατί είμαι και επαγγελματίας υγείας και έχω στο περιβάλλον μου ανθρώπους οι οποίοι είναι υψίστου κινδύνου και εμβολιάζομαι για να μειώσω τις επιπτώσεις».



Ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας ευχήθηκε να εμβολιαστούν τουλάχιστον όλοι όσοι ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση: «Μειώθηκε η επίπτωση της μετά-COVID κατάστασης κατά 60% στους εμβολιασμένους. Νομίζω είναι αρκετοί λόγοι για να εμβολιαστεί κανείς».



Η Χριστίνα Κοντογεώργου, επικουρική παιδίατρος του Κέντρου Υγείας Περιστερίου, δήλωσε: «Πρέπει ο κόσμος να εμβολιάζεται για να μπορεί να προστατευτεί γιατί και εγώ μπορεί να είμαι θετική και να κυκλοφορώ έξω».



Η Γεωργία Μανιάτη, διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Περιστερίου, δήλωσε πως «θέλουμε τον κύριο Τσιόδρα να ενισχύσει γιατί επειδή κάνουμε και τακτικά ιατρεία υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα φοβούνται, το αμφισβητούν».

