Συνελήφθη χθες το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 36χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, βαριά σωματική βλάβη και έκρηξη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 36χρονος την 9-7-2020 συμμετείχε σε ομάδα ατόμων οι οποίοι είχαν επιτεθεί με μολότοφ, πέτρες, μάρμαρα και άλλα αντικείμενα σε βάρος αστυνομικών της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων έξω από τη Βουλή και στην οδό Πανεπιστημίου.

Κατά την επίθεση είχε τραυματιστεί σοβαρά ένας αστυνομικός.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

