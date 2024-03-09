Σταϊκούρας: Τα 16 έργα που ενισχύουν την αναπτυξιακή δυναμική της Φθιώτιδας

«Στη Φθιώτιδα αναπτύσσεται ιδιαίτερη θετική δυναμική σε όλο το φάσμα του τομέα των δημόσιων υποδομών και όχι μόνο», τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας, σήμερα, στο δεύτερο «THERMOPYLAE FORUM», που διοργάνωσαν το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ) και o δημοσιογραφικός Οργανισμός LamiaReport, με την τιμητική συνεργασία της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, την υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και του Δήμου Λαμιέων.

«Η περιοχή μας μπορεί να αισιοδοξεί, αφού δημιουργεί τις προϋποθέσεις για δυναμική προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής και της συνολικής της ισχύος», ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας, παρουσιάζοντας αναλυτικά την πρόοδο 16 έργων στη Φθιώτιδα σε όλους τους τομείς των υποδομών.

Συγκεκριμένα:

Οδικά Έργα

1ο Έργο. Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε65).

Τα τμήματα Λαμία - Ξυνιάδα και Τρίκαλα - Καλαμπάκα αναμένεται να παραδοθούν σε χρήση πριν από το φετινό Πάσχα, αν δεν εκδηλωθούν ακραία καιρικά φαινόμενα στο μεσοδιάστημα.

2ο Έργο. Διαγώνιος Άξονας: Μπράλος - Άμφισσα.

Έχει εγκατασταθεί η ανάδοχος εταιρεία, έχουν εκκινήσει πρόδρομες εργασίες και έχουν ανοίξει μέτωπα του έργου.

Κατά το τελευταίο τρίμηνο, αποφασίστηκε και εξασφαλίστηκαν οι πόροι για την αναβάθμιση των δύο μονών σηράγγων σε δίδυμες σήραγγες μονής κατεύθυνσης.

Έτσι προωθείται η ασφάλεια και η ταχύτητα των μετακινήσεων.

Επίσης, η συντέλεση των απαλλοτριώσεων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το δικαστήριο έχει ορισθεί, μετά από αναβολή, για την 9η Απριλίου 2024.

Τέλος, έχουν συνταχθεί τα πρωτόκολλα εγκατάστασης από το δασαρχείο Άμφισσας και το δασαρχείο Λαμίας, και έχουν παραδοθεί οι δασικές εκτάσεις.

Η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 15η Αυγούστου 2027.

3ο Έργο. Οδικός Άξονας Λαμία - Καρπενήσι.

Προχώρησε η νέα δημοπράτηση του έργου από την παράκαμψη της Μακρακώμης μέχρι το ανατολικό μέτωπο της Σήραγγας Τυμφρηστού.

Στις 21 Δεκεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε το Α' στάδιο του διαγωνισμού, που προβλέπει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την υποβολή αίτησης συμμετοχής.

Προέκυψαν 6 συμμετέχοντες. Θα ακολουθήσει το β' στάδιο, με την πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς, από όπου και θα προκύψει ο ανάδοχος.

4ο Έργο. Ανακατασκευή Παραλιακής Οδού Αγ. Κωνσταντίνου και αναδιαμόρφωση του κόμβου εισόδου των Καμένων Βούρλων.

Η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει την προσεχή Πέμπτη.

Αρδευτικά Έργα

5ο Έργο. Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας.

Το έργο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2024, μετά από αναμονή 12 ετών.

6ο Έργο. Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου στην Ηράκλεια.

Η ολοκλήρωσή του εκτιμάται για τα τέλη του 2ου τριμήνου του 2024.

7ο Έργο. Φράγμα Πολλαπλών Σκοπών στον Χείμαρρο Μπουγάζι.

Επανενεργοποιήθηκε η διαδικασία προώθησης της κατασκευής του έργου.

Πλέον αναμένεται η έκδοση της οριστικής διακοπής της παλαιάς σύμβασης και η οριστικοποίηση της διάλυσης αυτής, η παραλαβή του έως τώρα κατασκευασμένου έργου και η συνέχιση της κατασκευής των υπολειπομένων εργασιών με νέα εργολαβία, έπειτα από ανανέωση της ΑΕΠΟ.

8ο Έργο. Υπογειοποίηση και αναβάθμιση υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων Ανθήλης και Ροδίτσας.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 2,6 εκατ. ευρώ, ενώ δεν υπάρχει εκτίμηση για τον προϋπολογισμό του έργου, καθώς βρισκόμαστε ακόμη σε στάδιο προμελέτης.

Θα χρειαστούν πρόσθετες υδραυλικές, ηλεκτρομηχανολογικές, τοπογραφικές, γεωτεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες.

Αναμένεται η υπογραφή της απαιτούμενης συμπληρωματικής σύμβασης εντός του 2ου τριμήνου του 2024.

Άλλα Έργα Υποδομών

9ο Έργο. Κτιριακές Υποδομές σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Σε συνεργασία με τη Διοίκηση της εποπτευόμενης εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές», συνεχίζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πρωτοβουλιών στήριξης των σχολικών μονάδων της Φθιώτιδας, από πλευράς νέων κατασκευών, επισκευής υφιστάμενων κτιριακών υποδομών και εφοδιασμού σχολικών μονάδων με νέο εξοπλισμό.

10ο Έργο. Αποκαταστάσεις από φυσικές καταστροφές.

Προχωρούν οι αποκαταστάσεις σχολικών μονάδων, οδικών αξόνων, γεφυρών και τεχνικών έργων.

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος, για τους Δήμους Δομοκού και Λαμιέων, εκτιμάται στα 30 εκατ. ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνονται σιδηροδρομικό δίκτυο, αντιπλημμυρικά έργα, αστοχίες σε φράγματα και καθαρισμοί ρεμάτων.

11ο Έργο. Ανέγερση Πτέρυγας Ακτινοθεραπείας, Χημειοθεραπείας και Πυρηνικής Ιατρικής και Αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας (ΓΝΛ).

Και τα δύο έργα θα παραδοθούν, όπως έχουμε δεσμευτεί, το Νοέμβριο του 2025, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

12ο Έργο. Δημιουργία και Επέκταση Κτιριακών Υποδομών του Πανεπιστημίου.

Μετά από πρωτοβουλία μας, πριν από σχεδόν 4 χρόνια, εντάχθηκε σε ενιαίο έργο με τον Βόλο, η κατασκευή πανεπιστημιακών κτιριακών υποδομών στη Λαμία, με τη διαδικασία ΣΔΙΤ.

Ο ανάδοχος βρίσκεται σε συζητήσεις και τελικές αποφάσεις χρηματοδότησης του έργου από ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), με τη βοήθεια τεχνικού, νομικού και οικονομικού συμβούλου.

Το Πανεπιστήμιο πρέπει να προχωρήσει τις διαδικασίες για την έκδοση ΑΕΠΟ, τόσο στη Λαμία, όσο και στον Βόλο.

Οι σχετικές διαδικασίες, πριν την οριστική υπογραφή της σύμβασης, αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι 8 μήνες.

13ο Έργο. Δημιουργία Νέου Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας.

Σε συνέχεια Προγραμματικής Σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ του υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Δικαιοσύνης και Εθνικής Άμυνας, στελέχη του Τάγματος Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς ολοκλήρωσαν επιτυχώς το έργο της έρευνας και απομάκρυνσης των επικίνδυνων υλικών στο τμήμα του πρώην στρατοπέδου.

Πλέον, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ως αναθέτουσα αρχή, σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης, προχωρά στην ολοκλήρωση των ενεργειών ωρίμανσης, καθώς και των σχεδίων των τευχών και προδιαγραφών αποτελέσματος για το σύνολο (cluster) των Δικαστικών Μεγάρων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έναρξη του ανταγωνιστικού διαλόγου, εντός διμήνου.

14ο Έργο. Αξιοποίηση Ιστορικού χώρου των Θερμοπυλών.

Έχει εξασφαλισθεί χρηματοδότηση ύψους 2,3 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αυτή καλύπτει βελτιωτικές παρεμβάσεις ήπιας ανάπλασης, με ευθύνη του Δήμου Λαμιέων, και αποκατάσταση, στερέωση και ανασκαφικό καθαρισμό του Τείχους των Φωκέων, με ευθύνη του υπουργείου Πολιτισμού (ύψους περίπου 650.000 ευρώ).

Το τελευταίο υποέργο έχει σκοπό να αναδείξει το σπουδαίο αυτό μνημείο και να καταστήσει την πρόσβαση σε αυτό ευκολότερη και πιο ασφαλή.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον μη κρατικού φορέα (Ίδρυμα Ωνάση), που είχαμε εξασφαλίσει για τη χρηματοδότηση, μέσω δωρεάς, ψηφιακής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών στο συγκεκριμένο χώρο, έχει εκδηλωθεί έμπρακτα.

Το φυσικό αντικείμενο είναι η αναβάθμιση του κέντρου πληροφόρησης, με την εγκατάσταση εφαρμογών και εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας για την ανασύνθεση της ιστορικής μάχης, καθώς και ψηφιακή ξενάγηση.

Το Ίδρυμα Ωνάση ανέθεσε, σε συνεργαζόμενη εταιρεία ψηφιακών παραγωγών, την κατάρτιση σχετικής μελέτης / πρότασης προσαρμογής και έκθεσης τεχνικών απαιτήσεων.

Παράλληλα, ξεκίνησε, μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και του Ιδρύματος Ωνάση, η νομική προετοιμασία κατάρτισης Σύμβασης Δωρεάς, ενώ μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Λαμιέων υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας για τη διασφάλιση των αναγκαίων όρων φυσικής υποδοχής και εγκατάστασης του ψηφιακού εκθέματος στους χώρους του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών.

15ο Έργο. Λιμάνι Στυλίδας.

Με την αποτελεσματική συνεργασία των εμπλεκομένων υπουργείων, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας, εξασφαλίστηκαν ήδη τα πρώτα 10 εκατ. ευρώ, που αφορούν στην εκβάθυνση του λιμένα Στυλίδας, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με φορέα ωρίμανσης του έργου το ΤΑΙΠΕΔ.

Το ποσό αυτό θα καλύψει τις εργασίες εκβάθυνσης.

Αναζητείται ο βέλτιστος τρόπος κάλυψης και του υπόλοιπου ποσού, για τον εμπορικό και τον τουριστικό λιμένα.

16ο Έργο. Αξιοποίηση Ιαματικών Πηγών.

Προχώρησε η αξιοποίηση του ακινήτου στη Λουτρόπολη Καμένων Βούρλων.

Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε, με την ανακήρυξη πλειοδότη, στις 5 Ιανουαρίου 2023.

Ο πλειοδότης αναλαμβάνει, μέσω της σύμβασης μίσθωσης, να υλοποιήσει υποχρεωτικές επενδύσεις, με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των ακινήτων.

Επίσης, προχώρησε η αξιοποίηση και του ακινήτου Camping Καμένων Βούρλων (Κονιαβίτης), με την υπογραφή σχετικής συμφωνίας με ανάδοχο εταιρεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

