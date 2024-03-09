Συνελήφθη 60χρονος για «πειρατεία» συνδρομητικών καναλιών

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προχώρησε την Πέμπτη (7/3) στη σύλληψη ενός 60χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και περί προστασίας συνδρομητικών υπηρεσιών, κατ' εξακολούθηση.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία άγνωστος προέβαινε σε παράνομη ζωντανή μετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων και ταινιοθηκών, χωρίς σχετική άδεια, ενώ διαφήμιζε τις υπηρεσίες του στο διαδίκτυο, έναντι χρηματικής αμοιβής με τη μορφή συνδρομής.

Τα παραπάνω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Από την έρευνα και την ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων που προέκυψαν, διακριβώθηκε η εμπλοκή του 60χρονου στην υπόθεση. Από έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του σε περιοχή της Αττικής, παρουσία δικαστικού λειτουργού, διαπιστώθηκε η χρήση μη εξουσιοδοτημένου εξοπλισμού και η αναμετάδοση περιεχομένου δύο συνδρομητικών εταιρειών, χωρίς τη νόμιμη συνδρομή και άδεια.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 10 IPTV Αndroid Βox, από τα οποία 2 ήταν τροποποιημένα κατάλληλα για την επικοινωνία με παράνομες πλατφόρμες - διακομιστές (servers) αναμετάδοσης τηλεοπτικών καναλιών,

• 8 USB, στα οποία υπήρχε εγκατεστημένο λογισμικό παράνομης παραμετροποίησης των IPTV Boxes,

• κινητό τηλέφωνο, λάπτοπ και 3 σκληροί δίσκοι.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή, ενώ τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Από την Αστυνομία υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

• Τηλεφωνικά: 11188

• Στέλνοντας email στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

• Μέσω twitter: @CyberAlertGR

• Μέσω του gov.gr στην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα/ Καταγγελίες / Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου

• Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

