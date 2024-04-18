Στα μέσα του επόμενου μήνα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ο σταθμός φόρτισης των 110 ηλεκτρικών λεωφορείων του ΟΑΣΘ και αυτά θα κυκλοφορήσουν στους δρόμους της πόλης την ίδια περίοδο, ενώ η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης θα δοθεί προς χρήση τον Νοέμβριο του 2024.

Τα προαναφερόμενα επισήμανε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος μαζί με την αρμόδια υφυπουργό, Χριστίνα Αλεξοπούλου επισκέφτηκαν το χώρο δίπλα στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ στην Σταυρούπολη όπου γίνονται οι εργασίες για την κατασκευή του σταθμού φόρτισης και αφού επιθεώρησαν το χώρο, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο που καταγράφεται στην εκτέλεσή τους.

Σημειώνεται, ότι την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, συνόδευαν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ, Κωνσταντίνος Ταγγίρης και άλλα στελέχη του οργανισμού.

«Επισκεφτήκαμε για μια ακόμη φορά τους χώρους του σταθμού φόρτισης των ηλεκτρικών λεωφορείων. Πρόκειται για ένα δύσκολο εμβληματικό έργο, ένα έργο παρακαταθήκη για την πόλη της Θεσσαλονίκης, ένα έργο το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του επόμενου μήνα», επισήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Σταϊκούρας και πρόσθεσε ότι «αυτό συνδυαστικά με το γεγονός ότι ήδη έχουν προχωρήσει τα δοκιμαστικά δρομολόγια των ηλεκτρικών λεωφορείων και στην πόλη της Θεσσαλονίκης -μάλιστα κάποια εξ αυτών έχουν διανύσει πάνω από 2.500 χιλιόμετρα- καταδεικνύουν ότι ο στόχος που έχουμε θέσει με την κυκλοφορία στην πόλη της Θεσσαλονίκης των ηλεκτρικών λεωφορείων τις επόμενες εβδομάδες θα επιτευχθεί».

Βέβαια, όπως έσπευσε να αναφέρει, «αυτό είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης και βελτίωσης της καθημερινότητας του πολίτη, αλλά και ενίσχυσης της αξιοπιστίας απέναντι στους συμπατριώτες μας, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το επόμενο μεγάλο έργο που ολοκληρώνεται είναι το μετρό στη Θεσσαλονίκη, τον Νοέμβριο του 2024», τόνισε και πρόσθεσε ότι «άρα δύο σημαντικές δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα από τον Σεπτέμβριο κιόλας, υλοποιούνται μέσα στους χρόνους», δήλωσε.

Από την πλευρά της η υφυπουργός Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου, εξήρε την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών του σταθμού φόρτισης των ηλεκτρικών λεωφορείων του ΟΑΣΘ, λέγοντας χαρακτηριστικά «είναι η απόδειξη του τι μπορούμε να κάνουμε όταν συνεργαζόμαστε καλά και με κοινό στόχο».

Ο σταθμός φόρτισης των ηλεκτρικών λεωφορείων

Το έργο κατασκευής του σταθμού φόρτισης των 110 ηλεκτρικών λεωφορείων του ΟΑΣΘ σε χώρο δίπλα στο Αμαξοστάσιο του οργανισμού στη Σταυρούπολη, είναι προϋπολογισμού 8,7 εκατ. ευρώ και σε αυτόν θα τοποθετηθούν και 28 φορτιστές διπλής φόρτισης.

Για να κυκλοφορήσει το κάθε ένα από τα 110 ηλεκτρικά λεωφορεία, θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσει 5.000 χιλιόμετρα δοκιμαστικών διαδρομών, στη συνέχεια θα γίνει η οριστική παραλαβή και η πληρωμή τους, θα ακολουθήσει η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργείων Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών, για την παράδοση τους στον ΟΑΣΘ και τέλος να εκδοθούν οι κανονικές πινακίδες, όπως επισημάνθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

