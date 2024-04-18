H ΡΑΑΕΥ καταγγέλλει τηλεφωνικές απάτες με αφορμή το ρεύμα

Την αυξημένη προσοχή των καταναλωτών που δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις για την προώθηση προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας εφιστά η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων.

Όπως αναφέρει, το τελευταίο χρονικό διάστημα δέχεται καταγγελίες πολιτών για τηλεφωνικές απάτες. Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι επιτήδειοι επικοινωνούν τηλεφωνικά μαζί τους εμφανιζόμενοι ως εκπρόσωποι της «Ανεξάρτητης Αρχής Ενέργειας, της ΡΑΕ», προκειμένου να ενημερώσουν για τα νέα τιμολόγια και να συνδράμουν στην επιλογή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι επιτήδειοι ζητούν, μάλιστα, από τους καταναλωτές στοιχεία που σχετίζονται με τους λογαριασμούς τους και τα συμβόλαιά τους, προτρέποντάς τους να τους τα αποστείλουν είτε μέσω εφαρμογών (viber), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η ΡΑΑΕΥ, βάσει των αρμοδιοτήτων της, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ουδεμία αρμοδιότητα έχει να επικοινωνεί μαζί τους, καθώς και ουδεμία αρμοδιότητα έχει να υποδείξει ή να προτείνει τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος.

Ουδείς υπάλληλος της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων δεν έχει επικοινωνήσει και δεν θα επικοινωνήσει με καταναλωτές για θέματα που αφορούν στην επιλογή προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

