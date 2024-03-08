Σύλληψη 31χρονου και σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος 18χρονου από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε συνεργασία με τον Οργανισμό National Center for Missing and Exploited Children «NCMEC» των Η.Π.Α., εντοπίστηκαν χρήστες του διαδικτύου εντός ελληνικής επικράτειας, οι οποίοι κάνοντας χρήση διαφόρων διαδικτυακών υπηρεσιών είχαν αποκτήσει πρόσβαση σε υλικό πορνογραφίας ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Τα στοιχεία και πληροφορικά δεδομένα, τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και μετά από αλληλογραφία με τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και από την περαιτέρω αστυνομική προανάκριση, προέκυψαν τα στοιχεία καθώς ο τόπος κατοικίας των δύο εμπλεκομένων.

Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα, 2 σκληροί δίσκοι και 1 κάρτα SIM.

Μάλιστα, από τον επιτόπιο έλεγχο στα ψηφιακά πειστήρια στην κατοχή του 31χρονου, βρέθηκε πλήθος υλικού (φωτογραφίες και βίντεο) σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, λόγος για τον οποίο και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ για τον 18χρονο, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του στην παράνομη δραστηριότητα, πλην όμως δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της αυτόφωρης διαδικασίας και η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλεφωνικά: 11188

Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Μέσω twitter: @CyberAlertGR

Μέσω του gov.gr στην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα/ Καταγγελίες / Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου

Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD

Πηγή: skai.gr

