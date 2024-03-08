Μετρό: Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του σταθμού «Μανιάτικα» το Σάββατο και την Κυριακή λόγω εργασιών

Εκτός λειτουργίας θα είναι αύριο Σάββατο 9/3 και Κυριακή 10/3, ο σταθμός του Μετρό «Μανιάτικα», λόγω της έναρξης εργασιών για την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΑΣΑ, η προσωρινή διακοπή του σταθμού ξεκινά στο πλαίσιο της σταδιακής υλοποίησης του έργου για την εγκατάσταση νέων πυλών εισόδου/εξόδου, ΑΜΕΚ(Αυτόματα Μηχανήματα Έκδοσης Καρτών και Εισιτηρίων ) και Κέντρων Διαχείρισης και αφορά έξι σταθμούς της επέκτασης της γραμμής 3 «Αγιά Βαρβάρα», «Κορυδαλλός», «Νίκαια», «Μανιάτικα», «Πειραιάς», «Δημοτικό Θέατρο».

Οι νέες πύλες και τα ΑΜΕΚ που θα τοποθετηθούν και θα τεθούν σε λειτουργία τους επόμενους μήνες εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο δράσεων του ΟΑΣΑ που υλοποιούνται για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μετακίνησης.

Από την Δευτέρα 11/3 που ο σταθμός «Μανιάτικα» θα λειτουργήσει και πάλι κανονικά, οι επιβάτες θα χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό που υπήρχε ήδη(επικυρωτικά και αυτόματα μηχανήματα πώλησης), εγκατεστημένο σε νέες θέσεις.

Οι ημερομηνίες διακοπής λειτουργίας των υπόλοιπων 5 σταθμών του Μετρό, βάσει του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος εργασιών, θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ.

Πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής λειτουργίας του σταθμού «Μανιάτικα»

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού λόγω της διακοπής λειτουργίας του σταθμού «Μανιάτικα», ο ΟΑΣΑ προχώρησε σε τροποποιήσεις της διερχόμενης, από τον συγκεκριμένο σταθμό, λεωφορειακής γραμμής 909 ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ, ώστε να διέρχεται από τον Σταθμό Νίκαια και στις δύο κατευθύνσεις και να μετεπιβιβάζονται οι επιβάτες της περιοχής.

Παράλληλα, από τον Σταθμό Μανιάτικα, οι επιβάτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν και προς τις δύο κατευθύνσεις από τις υφιστάμενες γραμμές 814 ΣΧΙΣΤΟ-ΚΑΡΑΒΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 825 ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Β καθώς επίσης και από τη λεωφορειακή γραμμή 824 ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α στην κατεύθυνση προς Πειραιά.

Επιπλέον, έχει προβλεφθεί και διεύρυνση ωραρίου της λεωφορειακής γραμμής 909:

Γραμμή 909 Σάββατο 9/3

Τελευταίο δρομολόγιο από αφετηρία στις 01:05

Τελευταίο δρομολόγιο από τέρμα στις 01:40

Γραμμή 909 Κυριακή 10/3

Τελευταίο δρομολόγιο από αφετηρία στις 24:00

Τελευταίο δρομολόγιο από τέρμα στις 00:35

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.