Ποινική δίωξη για οπλοφορία και οπλοχρησία άσκησε ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ζακύνθου κατά του 35χρονου Ελβετού, κατοίκου Ζακύνθου.

Είχε καταγγελθεί από συγχωριανό του ότι σκότωσε το κυνηγετικό σκυλί του δεύτερου, το οποίο όμως εμφανίστηκε αργά χθες το βράδυ στο σπίτι του ιδιοκτήτη του.

Την καταγγελία είχε διατυπώσει επώνυμα ο ιδιοκτήτης του ζώου, στην αστυνομική διεύθυνση Ζακύνθου χθες το πρωί, μετά τον προφορικό διαπληκτισμό των δύο ανδρών.

Ο 35χρονος συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου και του επιβλήθηκε διοικητικό 30.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

