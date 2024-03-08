Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη συμμετείχε στο φόρουμ Femina Vox, το οποίο διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Guila Clara Kessous, Καλλιτέχνιδας της UNESCO για την Ειρήνη.

Στη διάρκεια της συζήτησης με τίτλο «Making Women’s Voice Heard - Peace Education and Social Justice», η οποία διοργανώθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι μίλησε για τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα σε σχέση με τα δικαιώματα των γυναικών, αλλά και για τον ρόλο που διαδραματίζουν στη διαφύλαξη της παράδοσης και του πολιτισμού.

«Αν και έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος σε πολλά ζητήματα - χάρη κυρίως στην ώθηση που μας έδωσε το Me Too - έχουμε ακόμα τόσα πολλά να κάνουμε! Μισθολογικό χάσμα, εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων, μη αμειβόμενη φροντίδα!

Γιορτάζουμε την σημερινή ημέρα λοιπόν, χωρίς να επαναπαυόμαστε! Μέχρι να εξαλείψουμε κάθε ίχνος αδικίας» ανέφερε σε ανάρτησή της η σύζυγος του πρωθυπουργού. .

Η γυναίκα ως θεματοφύλακας της παράδοσης και της τέχνης

«Στο πέρασμα των αιώνων, η Γυναίκα στην Ελλάδα λειτούργησε ως θεματοφύλακας της παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέσα από την τέχνη της, την κεραμική, την υφαντική, το κόσμημα και το κέντημα, η Γυναίκα διαφύλαξε τον πολιτισμό μας», είπε χαρακτηριστικά η Μαρέβα Μητσοτάκη.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ανάγκη να προωθήσουμε την αριστοτεχνία στη χώρα μας. Μια προσπάθεια που –όπως τόνισε– εξυπηρετεί έναν διττό σκοπό. «Από τη μία, διασώζουμε την παράδοση και, από την άλλη, δίνουμε φωνή στη γυναίκα. Σε πολλά απομονωμένα μέρη της χώρας μας, η γυναίκα παίρνει φωνή και ενδυναμώνεται μέσα από την τέχνη της. Νιώθει πως ανήκει σε μια κοινότητα, ενώ ταυτόχρονα ανεξαρτητοποιείται οικονομικά. Μέσα από την τέχνη της βρίσκει την ταυτότητα και τον σκοπό της ζωής της».

Σχετικά με την αξία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας η Μαρέβα Μητσοτάκη είπε: «Είναι εξαιρετικά σημαντικό να γιορτάζουμε αυτή την Ημέρα, γιατί αν και έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος σε πολλά ζητήματα, υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν. Είναι πολύ σημαντικό να γιορτάζουμε τις νίκες μας χωρίς όμως να επαναπαυόμαστε». Ενδεικτικά, η Μαρέβα Μητσοτάκη τόνισε πως χρήζει ιδιαίτερης προσοχής το ζήτημα του μισθολογικού χάσματος, αλλά και η εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων στον πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα. «Μέχρι να εξαλείψουμε κάθε ίχνος αδικίας, θα έχουμε λόγο να γιορτάζουμε αυτή την ημέρα» είπε χαρακτηριστικά.

Ενώ απέστειλε ηχηρό μήνυμα στις νεότερες γενιές: «Αν και τα πράγματα οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τίποτα δεδομένο. Ο εφησυχασμός δεν είναι επιλογή. Η οπισθοδρόμηση στο ζήτημα των γυναικείων δικαιωμάτων είναι το καμπανάκι. Αυτό αφορά και χώρες του Δυτικού κόσμου. Δείτε τι γίνεται ανά τον κόσμο με το ζήτημα της άμβλωσης. Δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Ο αγώνας είναι συνεχής».

Η Μαρέβα Μητσοτάκη αναφέρθηκε, τέλος, και στο ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας, επισημαίνοντας την αύξηση στον αριθμό των καταγεγραμμένων περιστατικών, αλλά και στα μέτρα που έχει λάβει η χώρα μας για την αντιμετώπισή της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο «Panic button, αλλά και στα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

