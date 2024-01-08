Κρήτη: Προσωρινά κρατούμενος o 56χρονος που μαχαίρωσε τον ηλικιωμένο πατέρα του

Ενώπιον του ανακριτή Χανίων οδηγήθηκε σήμερα ο 56χρονος που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον ηλικιωμένο πατέρα του, μέσα στο σπίτι στο Βαμβακόπουλο, στις 28 Δεκεμβρίου 2023.

Ο 56χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απολογήθηκε σήμερα -μετά και την προθεσμία που είχε ζητήσει την περασμένη Πέμπτη- και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Όπως έγραψε το Cretalive, ο γιος περιγράφεται ότι περίμενε μέσα στο σκοτάδι, νυκτερινές ώρες της 28ης Δεκεμβρίου, τον 79χρονο πατέρα του στο ισόγειο του οικήματος όπου διαμένει ο ηλικιωμένος.

Ο τελευταίος δεν πρόλαβε να ανοίξει την πόρτα και δέχθηκε, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Cretalive, απανωτά χτυπήματα στο σώμα.

Είναι ανατριχιαστικό ότι ο 79χρονος, ο οποίος είχε τραυματιστεί βαρύτατα, δεν κάλεσε το ΕΚΑΒ. Αιμόφυρτος κατάφερε να ανέβει την σκάλα καθώς το σπίτι του είναι στον πρώτο όροφο. Εκεί, σε άθλια πραγματικά κατάσταση, μέσα στο αίμα, τον βρήκε το επόμενο πρωί στενό συγγενικό του πρόσωπο που αμέσως έσπευσε να καλέσει στο 166 για άμεση βοήθεια.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εν αναμονή της έλευσης του ΕΚΑΒ, ο ηλικιωμένος απέφυγε να πει το παραμικρό για την ταυτότητα του ανθρώπου που του επιτέθηκε με σφοδρότητα μέσα στο σκοτάδι. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του διασωληνώθηκε και χρειάστηκε να εισαχθεί στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων.

Η μεγάλη «βόμβα» έσκασε την επομένη της Πρωτοχρονιάς όταν οι γιατροί διέκοψαν την καταστολή και ο ηλικιωμένος ξύπνησε. Σε κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Χανίων φέρεται να υπέδειξε ως δράστη της δολοφονικής απόπειρας τον γιο του, τον οποίο και κατονόμασε. Ο 79χρονος φέρεται να περιέγραψε όσα συνέβησαν τη μοιραία νύχτα, υποστηρίζοντας ότι οι υπήρχαν χρόνιες οικονομικές διαφορές για περιουσιακά θέματα. Από την πλευρά του 56χρονου δεν έχουν γίνει γνωστοί οι ισχυρισμοί που προβάλλει για τα όσα σοβαρότατα του αποδίδονται και αναμένεται πλέον η απολογία του.

Πηγή: cretalive.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.