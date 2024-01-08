Tην εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης για τον υπερυψωμένο αυτοκινητόδρομο(Fly over) που θα προκρίνει τις βέλτιστες δυνατές λύσεις για τη διαχείριση των προβλημάτων που ανακύπτουν και της άμεσης αντιμετώπισης των επιπτώσεων ζήτησε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης σε συνάντηση εργασίας με τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Δήμου, ο κ. Αγγελούδης έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα το μείζον ζήτημα της άμβλυνσης των συνεπειών από την έναρξη της κατασκευής του υπερυψωμένου αυτοκινητοδρόμου.

Επιπλέον, για την άμεση ανάταξη του δημοσίου χώρου και την αποκατάσταση των συνθηκών προσβασιμότητας και οδικής ασφάλειας, ο κ. Ταχιάος συμφώνησε στην ίδια συνάντηση(5/1/24) με την ικανοποίηση του αιτήματος έκτακτης χρηματοδότησης αντίστοιχων παρεμβάσεων σε όλες τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου ο κ. Ταχιάος διαβεβαίωσε επίσης «για τη συνδρομή του Υπουργείου με έκτακτη συμπληρωματική χρηματοδότηση για τη διάνοιξη και κατασκευή της οδού Μ. Ψελλού και του σταθμού μετεπιβίβασης αστικών συγκοινωνιών, έργου που είναι ζωτικής σημασίας για την πρόσβαση στον τερματικό σταθμό του Μετρό στη Ν. Ελβετία. Παράλληλα συζητήθηκε εκτενώς η υλοποίηση -και πάλι με τη συνδρομή του Υπουργείου- του συνολικού σχεδίου ανάπλασης της εισόδου της πόλης από τα ανατολικά».

Ακόμη, στο πλαίσιο της ισότιμης και ισόρροπης ανάπτυξης της πόλης, συμφωνήθηκε να συμπεριληφθούν στη νέα ατζέντα για την πόλη τρία projects εξαιρετικής σπουδαιότητας και κοινού ενδιαφέροντος, η ανάδειξη της περιοχής του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού, η περιβαλλοντική αναβάθμιση του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού και το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης του 6ου Προβλήτα του ΟΛΘ, τα οποία θα συζητηθούν εκτενώς σε ευρεία σύσκεψη που θα προγραμματιστεί με πρωτοβουλία του Δημάρχου.

Πηγή: skai.gr

