Σε 16 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το Τριμελές Πρωτοδικείο Ζακύνθου η 49χρονη μητέρα που κακοποιούσε τα παιδιά της. Το επόμενο βήμα, αύριο, θα είναι να αποφασιστεί το τι μέλλει γενέσθαι με τα ανήλικα παιδιά, ανέφερε το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.
Η γειτόνισσα, στην οποία απευ8ύνθηκαν τα παιδιά προκειμένου να ζητήσουν βοήθεια, δήλωσε στο δικαστήριο ότι το 12χρονο αγόρι έφτασε κάθιδρο και σοκαρισμένο στο σπίτι: «Το Σάββατο στις 16.30 ήρθε ο μικρός ζητώντας βοήθεια και χτύπαγε την πόρτα. Μου είπε: “Συγγνώμη κυρία Ε…. ήρθα σε εσάς γιατί δεν έχω που να πάω. Αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα εδώ και καιρό. Με χτυπάει η μητέρα μου».
Σε ερώτηση της γειτόνισσας απάντησε: «με χτυπάει από την πρώτη ημέρα που ήρθαμε σε αυτό το σπίτι», λέγοντας ότι η μητέρα δεν χτυπάει την αδερφή του αλλά μόνο τον ίδιο. «Ότι γινόταν στο σπίτι η μητέρα μου τα έριχνε όλα σε εμένα. Όλες τις ζημιές», είπε ο 12χρονος σύμφωνα με πληροφορίες. Όπως ανέφερε, η μικρή αδελφή του δεν έχει κακοποιηθεί.
Η μάρτυρας κατέθεσε επίσης ότι: «Το παιδί είχε μώλωπες στον λαιμό. Έναν στη μία πλευρά και περισσότερους στην άλλη από δάχτυλα. Σήκωσε την μπλούζα του και μας έδειξε εκδορές στην ωμοπλάτη, με αίμα». Η ίδια λέει ότι είναι παιδιά με τρόπους. Τα έβλεπαν χαρούμενα και δεν είχαν ακούσει το παραμικρό.
