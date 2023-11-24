Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ συνεχίζει τις δενδροφυτεύσεις του και μας καλεί, να αφήσουμε και εμείς το δικό μας περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Από τις αρχές Νοεμβρίου έως και τα τέλη Μαρτίου, γίνονται δενδροφυτεύσεις κάθε Κυριακή σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η επόμενη δενδροφύτευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Νοεμβρίου, στην Πεντέλη. Το σημείο συνάντησης είναι το τέρμα της οδού Ιπποκράτους, μπροστά στο ΠΙΚΠΑ Πεντέλης, στις 10 το πρωί. Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπλασης του Πεντελικού (ΣΠΑΠ) και το Δήμο Πεντέλης.

Όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μπορούν να πάρουν τα Λεωφορεία 460 και 461 από το σταθμό μετρό του Χαλανδρίου και να κατέβουν στη στάση ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στο σημείο που γίνεται η δράση.

Τα δέντρα που θα φυτευτούν θα είναι ανεπτυγμένα, πλατύφυλλα, βραδύκαυστα και θα αγοραστούν από τα έσοδα της καλοκαιρινής συναυλίας του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Μέσα στο Δεκέμβριο, θα γίνουν και οι παρακάτω δενδροφυτεύσεις:

-3 Δεκεμβρίου, στον Υμηττό,

-4 και 17 Δεκεμβρίου, στην Πεντέλη,

-10 Δεκεμβρίου, στην Αλεξανδρούπολη.

Μπείτε στο oloimaziboroume.gr για περισσότερες πληροφορίες.

Πηγή: skai.gr

