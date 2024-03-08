Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Πυροβόλησαν άνδρα στο κεφάλι

Επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τον οποίο τραυματίστηκε σοβαρά ένας άνδρας σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, στη συμβολή των οδών Ηπείρου και Μιχαήλ Βόδα, άγνωστοι δράστες μετά από διαπληκτισμό πυροβόλησαν και τραυμάτισαν στο κεφάλι έναν 35χρονο αλλοδαπό από το Ιράν.

Το θύμα μεταφέρθηκε εν ζωή με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου στην συνέχεια κατέληξε.

Στο σημείο υπάρχει μια καφετέρια ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν η επίθεση έγινε εντός ή εκτός του μαγαζιού.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί η Διεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

