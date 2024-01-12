Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Στη σύλληψη δυο 14χρονων προχώρησαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο Κρήτης καθώς οι δυο μαθητές γυμνασίου δημιούργησαν και κατόπιν διακίνησαν επεξεργασμένες φωτογραφίες ανηλίκων συμμαθητριών τους.

Σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρους τους, θύματα τους επεσαν δυο 14χρονες συμμαθήτριες τους ενώ στις φωτογραφίες τις οποίες διακινούσαν μέσω εφαρμογών στο Ίντερνετ.

Οι δυο ανήλικοι κατηγορούνται για πορνογραφια ανηλίκων ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων

Πηγή: skai.gr

