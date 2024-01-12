Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός
Στη σύλληψη δυο 14χρονων προχώρησαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο Κρήτης καθώς οι δυο μαθητές γυμνασίου δημιούργησαν και κατόπιν διακίνησαν επεξεργασμένες φωτογραφίες ανηλίκων συμμαθητριών τους.
Σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρους τους, θύματα τους επεσαν δυο 14χρονες συμμαθήτριες τους ενώ στις φωτογραφίες τις οποίες διακινούσαν μέσω εφαρμογών στο Ίντερνετ.
Οι δυο ανήλικοι κατηγορούνται για πορνογραφια ανηλίκων ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων
Πηγή: skai.gr
- Μεσολόγγι: Μιλάει το κινητό του 50χρονου κρεοπώλη – Διαδικτυακός καυγάς λίγες ώρες πριν την εξαφάνιση του Μπάμπη
- Άφαντος ο πατριός που ξυλοκόπησε άγρια τον 4χρονο - Η ΕΛ.ΑΣ θα σαρώσει όλους τους καταυλισμούς
- Παρακολουθήσεις: Ο Άρειος Πάγος δεν δίνει στη Βουλή στοιχεία για την απαλλαγή της Βασιλικής Βλάχου
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.