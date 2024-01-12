Σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να βρίσκεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων ο 4χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον πατριό του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Τσελίκα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ .

Η μαρτυρία της μητέρας του 4χρονου

Η μητέρα του 4χρονου αγοριού μίλησε στην κάμερα της εκπομπής 'ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ' για την βάναυση κακοποίηση που ζούσαν εξαιτίας του 25χρονου πατριού

«Τα παιδιά μου είπαν 'μαμά, τον σήκωσε πολύ ψηλά και τον πέταξε κάτω και τον κλωτσούσε'. Μισούσε τον γιο μου, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν ήθελε τα παιδιά μου. Είχε χτυπήσει πάλι το ίδιο παιδί, τον είχα καταγγείλει, και μετά ήρθε με πόσα άτομα και με πήρε με έβαλε στο αμάξι και με πήγε πίσω στα Μέγαρα», δήλωσε η μητέρα στην κάμερα του ΣΚΑΙ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, ο 8χρονος που χειρουργήθηκε στο Παίδων είχε ενεργό κάταγμα. Οι γιατροί του νοσοκομείου είδαν ότι το παιδάκι δεν κουνούσε το ένα του χέρι και αποφάσισαν να του κάνουν ακτινογραφία, έτσι βρήκαν το ενεργό κάταγμα που είχε.

Το παιδί είχε συνηθίσει στον πόνο και δεν μιλούσε παρότι το χέρι του χρειαζόταν χειρουργείο.

Η ΕΛ.ΑΣ θα σαρώσει όλους τους καταυλισμούς

Σύμφωνα με τον Θεοδόση Πάνου, ο πατριός έχει εξαφανιστει και πιθανότατα κρύβεται σε καταυλισμούς. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει έρευνες σε καταυλισμούς της Λαμίας, της Αχαίας και της Ηλείας

Η ΕΛ.ΑΣ έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.