Κάθειρξη 7 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε 26χρονο Βούλγαρο που αποπειράθηκε να βιάσει 19χρονη φοιτήτρια, τον περσινό Μάρτιο, σε απομονωμένο σημείο και εν μέσω σκότους, κοντά στην οδό Γρ. Λαμπράκη.

Οι δικαστές τον έκριναν ένοχο για απόπειρα βιασμού και επικίνδυνη σωματική βλάβη, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών, ενώ μετά την καταδίκη του επέστρεψε στις φυλακές.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η παθούσα αντιστάθηκε σθεναρά και κατά την πάλη που ακολούθησε έπεσε μαζί με τον δράστη σε παρακείμενη ρεματιά. Καθώς η 19χρονη δεχόταν αλλεπάλληλα χτυπήματα στο κεφάλι, καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια, μέχρι που τελικά κατάφερε να ξεφύγει.

Η ίδια υπέστη εκχυμώσεις και εκδορές, ενώ η περιπέτεια που βίωσε της άφησε ψυχικά τραύματα, που μέχρι σήμερα δεν έχουν επουλωθεί, όπως κατέθεσε εξεταζόμενη από ψυχολόγο - πραγματογνώμονα.

«Με έχει τραυματίσει ψυχολογικά»

«Με έχει τραυματίσει ψυχολογικά, εδώ κι έναν χρόνο δεν κυκλοφορώ ακόμη και την ημέρα. Παθαίνω κρίσεις άγχους και ελέγχω τον χώρο γύρω μου. Συνεχίζω τις σπουδές μου αλλά αποφεύγω να περάσω από το σημείο του περιστατικού» ανέφερε στην κατάθεσή της, που διαβάστηκε στο δικαστήριο, καθώς η ίδια δεν παρέστη στο δικαστήριο θέλοντας να αποφύγει να συναντήσει τον δράστη.

«Η επιθυμία μου να μην έρθω συνδέεται με το άγχος, το στρες και τον φόβο στο ενδεχόμενο να βιώσω ξανά την ίδια κατάσταση» κατέθεσε χαρακτηριστικά.

Ο 26χρονος αλλοδαπός είχε συλληφθεί λίγο μετά την πράξη του ως δράστης άλλου περιστατικού και συγκεκριμένα για «προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας», που φέρεται να τέλεσε νωρίτερα σε βάρος άλλης κοπέλας. Αναγνωρίστηκε από τη φοιτήτρια και κατέστη κατηγορούμενος, ενώ έκτοτε κρατείται στις φυλακές. «Εγώ φταίω, έκανα λάθος. Δεν είχα στο νου μου να τη βιάσω, σκόπευα απλώς να τη χαϊδέψω» είπε ο 26χρονος στην απολογία του, ζητώντας συγγνώμη, ενώ ανέφερε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικής ουσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.