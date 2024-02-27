Οκτώ συλλήψεις από την Αντιτρομοκρατική για τη βομβιστική επίθεση σε τράπεζα στα Πετράλωνα

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Σε οκτώ συλλήψεις έχουν προχωρήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής για την βομβιστική επίθεση με αυτοσχέδιο μηχανισμό, που είχε σημειωθεί τα ξημερώματα της 25ης Ιανουαρίου σε τράπεζα επί της Τριών Ιεραρχών στα Πετράλωνα.

Την ευθύνη για την επίθεση είχε αναλάβει η ομάδα «Συμπραξη Εκδίκησης».

Η επιχείρηση ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Τρίτης και σχετίζεται με την δράση της ομάδας που έχει αναλάβει ευθύνη για βομβιστικές επιθέσεις αλλά και για απειλές εναντίον δικαστικών.

Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, εκτός από την Αθήνα και σε δυο σωφρονιστικά καταστήματα της επαρχίας.

Επίσης, στο πλαίσιο της επιχείρησης έχουν γίνει έρευνες σε 10 σπίτια, από όπου έχει κατασχεθεί υλικό το οποίο θα ερευνηθεί.

Η ομάδα «Σύμπραξη Εκδίκησης» έχει αναλάβει την ευθύνη και δύο ακόμη ενέργειες:

1. Τον Ιούλιο του 2023, επίθεση με χειροβομβίδα σε αυτοκίνητο σωφρονιστικού υπαλλήλου στο Χαϊδάρι.

2. Το Νοέμβριο του 2023 βομβιστική επίθεση σε κατασκευαστική εταιρεία στην Κηφισιά.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένονται ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.