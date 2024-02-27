Στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης βρέθηκαν σήμερα, με αφορμή την έναρξη των εργασιών ανακαίνισης των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η αναπληρώτρια υπουργός Ειρήνη Αγαπηδάκη και ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους.

Οι εργασίες ανακαίνισης των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου θα γίνουν με χρηματοδότηση του κοινωφελούς οργανισμού «Kaizen Foundation» και θα κοστίσουν 3,8 εκατ. ευρώ. Η ανακαίνιση θα γίνει, μεταξύ άλλων, στα χειρουργεία, τις κλινικές του πρώτου ορόφου και του ισογείου.

Θα προστεθούν συστήματα πυρασφάλειας και θα αναπλαστεί ο εξωτερικός χώρος.

Πρόκειται για την μεγαλύτερης κλίμακας ανακαίνιση των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου, τα τελευταία 80 χρόνια, με την οποία θα αντιμετωπιστούν ουσιαστικά λειτουργικά προβλήματα που ταλαιπωρούσαν το προσωπικό και τους ασθενείς, επισημαίνει το υπουργείο Υγείας.

Ταυτόχρονα, θα πραγματοποιηθούν αλλαγές που απαιτούνται από την εθνική νομοθεσία, όπως η μεταφορά του φαρμακείου στο ισόγειο και η απρόσκοπτη πρόσβαση των ΑμεΑ σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου.

Το έργο της ανακαίνισης του ΓΝΠΠ, του οποίου οι μελέτες βρίσκονται σε διαδικασία εκπόνησης, θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις διακριτές φάσεις, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του νοσοκομείου με ορίζοντα ολοκλήρωσης των εργασιών το τέλος του 2024.

Δηλώσεις

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αφού ευχαρίστησε εκ μέρους της ελληνικής Πολιτείας, την Kaizen Gaming και το νεοσύστατο Kaizen Foundation που ξεκινά το έργο του από την ανακαίνιση αυτού του σημαντικού για τους κατοίκους της Βόρειας Αθήνας και των όμορων περιοχών παιδιατρικού νοσοκομείου, όπως είπε, πρόσθεσε: «Χάρη στο έργο αυτό οι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό θα έχουν έναν σύγχρονο χώρο να ασκήσουν το λειτούργημά τους και οι μικροί ασθενείς και οι γονείς τους, αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας σε έναν χώρο στην Πεντέλη που πραγματικά μετά τα έργα θα είναι ένα στολίδι του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

Από την πλευρά της η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, δήλωσε πως «το υπουργείο Υγείας είναι υπουργείο Φροντίδας και η πιο ευάλωτη ομάδα πολιτών είναι τα παιδιά. Είναι λοιπόν πολύ σπουδαίο το γεγονός ότι με τη βοήθεια του Κaizen Foundation είμαστε σε θέση να παρέχουμε ακόμη πιο ποιοτικές υπηρεσίες στα παιδιά. Αυτή είναι η βασική αποστολή του υπουργείου Υγείας, να υπηρετεί όλους τους πολίτες και ειδικά τα παιδιά που είναι το μέλλον της χώρας μας».

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, τόνισε πως «η συνεργασία με την Kaizen Gaming και το Κaizen Foundation είναι ένα παράδειγμα, του πώς η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να συμβάλλει θετικά στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών δημόσιας υγείας στα παιδιά μας και στους συμπολίτες μας. Και αυτό θα ήθελα να το επισημάνω και ως γιατρός που έχει εργαστεί σε δημόσιο παιδιατρικό νοσοκομείο. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή και στήριξή τους στη διαρκή προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

Τέλος, ο ιδρυτής και CEO της Kaizen Gaming, Γιώργος Δασκαλάκης, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σήμερα προχωράμε στην πραγματοποίηση ενός ακόμη ονείρου, με την ίδρυση του Kaizen Foundation, καθώς είμαστε σε θέση πλέον να συνεισφέρουμε στην κοινωνία πιο ουσιαστικά από ποτέ. Η εκκίνηση του Foundation έρχεται με τη μεγαλύτερη δωρεά που έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα και η οποία θα αλλάξει ριζικά προς το καλύτερο τις ζωές των παιδιών, των οικογενειών και του προσωπικού στο Παίδων Πεντέλης».

Ο πρόεδρος του Kaizen Foundation, Πάνος Κωνσταντόπουλος, δήλωσε: «Είναι μεγάλη η συγκίνηση που ξεκινάμε από την Ελλάδα και από το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Η ανακαίνιση αυτού του νοσοκομείου είναι ένα βήμα προς τη βελτίωση των συνθηκών υγειονομικής περίθαλψης για τα παιδιά. Ευχαριστούμε την ηγεσία του υπουργείου Υγείας και τη διοίκηση και τους εργαζόμενους του νοσοκομείου που αγκάλιασαν την πρωτοβουλία αυτή».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.