Θύμα ξυλοδαρμού κατήγγειλε ότι έπεσε ένας 15χρονος, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, ενώ βρισκόταν με δύο φίλους του έξω από εμπορικό κατάστημα, τον πλησίασαν τρεις άγνωστοι και του επιτέθηκαν απρόκλητα. Οι φίλοι του απομακρύνθηκαν για να ξεφύγουν και καθώς δεχόταν τα χτυπήματα πλησίασαν στο σημείο τουλάχιστον δέκα ακόμη άτομα που άρχισαν κι αυτά να βιαιοπραγούν σε βάρος του.

Ο ανήλικος απευθύνθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την επομένη υπέβαλλε μήνυση στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα (συνοδεία του κηδεμόνα του).

Η υπόθεση ερευνάται από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται τα κίνητρα του καταγγελλόμενου επεισοδίου να είναι οπαδικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

