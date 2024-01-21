Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συμπλοκή 34 ατόμων νεαρής ηλικίας στη Γλυφάδα - Δύο τραυματίες

Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις νεαροί

UPDATE: 05:18
Αστυνομία

Επεισόδιο με συμπλοκή 34 ατόμων νεαρής ηλικίας σημειώθηκε γύρω στις 22.30 το βράδυ του Σαββάτου στη 2η Μαρίνα Γλυφάδας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία, 30 άτομα προσέγγισαν και επιτέθηκαν σε 4 νεαρούς ηλικίας 16 με 22 ετών που κάθονταν σε ένα παγκάκι.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά οι τρεις εκ των τεσσάρων νεαρών, ηλικίας 16, 17 και 18 ετών.

Σε βάρος των δραστών, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και κλοπή γιατί αφαίρεσαν το πορτοφόλι του ενός εκ των 4 θυμάτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: συμπλοκή ανήλικοι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark