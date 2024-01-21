Επεισόδιο με συμπλοκή 34 ατόμων νεαρής ηλικίας σημειώθηκε γύρω στις 22.30 το βράδυ του Σαββάτου στη 2η Μαρίνα Γλυφάδας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία, 30 άτομα προσέγγισαν και επιτέθηκαν σε 4 νεαρούς ηλικίας 16 με 22 ετών που κάθονταν σε ένα παγκάκι.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά οι τρεις εκ των τεσσάρων νεαρών, ηλικίας 16, 17 και 18 ετών.

Σε βάρος των δραστών, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και κλοπή γιατί αφαίρεσαν το πορτοφόλι του ενός εκ των 4 θυμάτων.

Πηγή: skai.gr

