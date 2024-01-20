Απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία παντός είδους οχήματος με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων, από τον Κόμβο Παμβώτιδας, στο 73ο χιλιόμετρο έως και τον Κόμβο Παναγιάς, στο 121ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός» και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, η απαγόρευση αποφασίστηκε λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων, της έντονης χιονόπτωσης, στον νομό Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων:

* Επιβάλλεται υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή άλλων ανάλογων αντιολισθητικών μέσων σε όλα τα οχήματα, στο παραπάνω τμήμα του αυτοκινητοδρόμου.

Των παραπάνω περιορισμών εξαιρούνται τα οχήματα:

* οδικής βοήθειας,

* εκχιονιστικά και φορτηγά που μεταφέρουν αλάτι και

* εκτάκτου ανάγκης.

Οι ρυθμίσεις της σχετικής απόφασης ισχύουν μέχρι την εξασθένιση των καιρικών φαινομένων και παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Απαγόρευση και σε Θεσσαλονίκη

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους φορτηγού αυτοκινήτου με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων, σε όλο το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, λόγω των έκτακτων δυσμενών καιρικών φαινομένων, αποφάσισε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Η απαγόρευση έχει τεθεί σε ισχύ από τις 20:30 του Σαββάτου και θα ισχύσει έως την ύφεση των καιρικών φαινομένων.

Από τις εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιρούνται: τα οχήματα έκτακτης ανάγκης (Ε.Κ.Α.Β., Π.Υ. κλπ.), τα οχήματα οδικής βοήθειας, τα οχήματα που μεταφέρουν αλάτι και τα εκχιονιστικά μηχανήματα.

Καλούνται, επίσης, οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στη Δράμα

Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας ενημερώνει για την απαγόρευση, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (συνεχή και έντονη χιονόπτωση) και ολισθηρότητας του οδοστρώματος, την κυκλοφορία των φορτηγών οχημάτων με ωφέλιμο φορτίο άνω των 3,5 τόνων καθώς και των λοιπών οχημάτων που δεν φέρουν αντιολοσθητικές αλυσίδες και κινούνται στην Επ. Ο. Δράμας - Σιδηρονέρου από το 25ο χλμ. τοποθεσία «Τουλουμπάρι» έως το 42ο χλμ. (Σιδηρόνερο).

Η απόφαση αυτή έχει τεθεί σε ισχύ από τις 21:00 του Σαββάτου και θα διαρκέσει για όσο χρονικό διάστημα επικρατούν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθόσον υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

Πηγή: skai.gr

