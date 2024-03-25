Σύλληψη σωφρονιστικού υπαλλήλου και ιδιώτη για διακίνηση ναρκωτικών

Ένας σωφρονιστικός υπάλληλος και ένας ιδιώτης συνελήφθησαν το πρωί από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Ο πρώτος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έπειτα από παραγγελίες κρατουμένων, ενώ ο δεύτερος επειδή τον προμήθευε με ναρκωτικά.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε σχετική καταγγελία, ενώ συστήθηκε ειδική επιχειρησιακή ομάδα. Χθες το βράδυ, Κυριακή 24 Μαρτίου, εντοπίστηκε ο σωφρονιστικός υπάλληλος να προμηθεύεται από τον ιδιώτη ναρκωτικές ουσίες και δισκία, τα οποία προσπάθησε να τα εισάγει σε κατάστημα κράτησης.

Οι αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων συνέλαβαν τους κατηγορούμενους και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για τα κατά περίπτωση αδικήματα της παράβασης καθήκοντος και το νόμο για ναρκωτικά κατά συναυτουργία.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν 11,2 γραμμάρια κάνναβης και 53 δισκία που εμπίπτουν στο νόμο για τα ναρκωτικά.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

