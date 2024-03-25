Άγρια νύχτα στη Λάρισα: Πυροβολισμοί, τραυματισμοί και συλλήψεις

Συνελήφθησαν, χθες Κυριακή τις μεταμεσονύχτιες ώρες στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, τρεις Έλληνες, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος εννέα Ελλήνων που έχουν ταυτοποιηθεί, σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για συμπλοκή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, προχθές Σάββατο στη Λάρισα, οι τέσσερις από τους δράστες βρίσκονταν στην οικία του ενός, έχοντας θέσει σε λειτουργία ηχοσύστημα με αναπαραγόμενη δυνατή μουσική και τις βραδινές ώρες, οι δύο εξ αυτών προέβησαν σε άσκοπους πυροβολισμούς με κυνηγετικό όπλο.

Κατόπιν τούτου συγκεντρώθηκαν και άλλα άτομα στον χώρο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί συμπλοκή μεταξύ τους, ένεκα της οποίας τραυματίσθηκε στο χέρι, φέροντας κόψιμο, ο ένας εκ των τεσσάρων προαναφερόμενων ατόμων και ο οποίος μεταφέρθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης.

Στον χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κυνηγετικά όπλα, μία φυσιγγιοθήκη με 30 φυσίγγια κυνηγετικών όπλων, εννέα ακόμη κυνηγετικά φυσίγγια, καθώς και 16 κάλυκες κυνηγετικών φυσιγγίων.

Εκτός από τα προαναφερόμενα τέσσερα άτομα, εκ των οποίων συνελήφθησαν τα τρία, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμη οκτώ Ελλήνων.

Πηγή: onlarissa.gr



