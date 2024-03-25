Λογαριασμός
Φωτιά σε σπίτι στα Χανιά - Στο νοσοκομείο ηλικιωμένος άνδρας

Στην Καληδονία Κισσάμου - Ο 85χρονος μεταφέρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες

Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 25 Μαρτίου, στα Χανιά και συγκεκριμένα, σε σπίτι στην Καληδονία, Κισσάμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι που ξέσπασε η φωτιά βρισκόταν ένας 85χρονος άνδρας, τον οποίο έβγαλαν έξω οι πυροσβέστες.

Στο σημείο κλήθηκε και έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, έχοντας τις αισθήσεις του.

Πηγή: Cretalive.gr

TAGS: Κρήτη Φωτιά
