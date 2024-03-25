Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 25 Μαρτίου, στα Χανιά και συγκεκριμένα, σε σπίτι στην Καληδονία, Κισσάμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι που ξέσπασε η φωτιά βρισκόταν ένας 85χρονος άνδρας, τον οποίο έβγαλαν έξω οι πυροσβέστες.

Στο σημείο κλήθηκε και έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, έχοντας τις αισθήσεις του.

