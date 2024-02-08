Προειδοποιητικό σημείωμα του δήμου Λαρισαίων έλαβε οδηγός στη Λάρισα, καθώς είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του σε σημείο που εμποδίζει τη διέλευση των απορριμματοφόρων.

Συγκεκριμένα συνεργείο της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης εναπόθεσε στο παρμπρίζ του συγκεκριμένου οχήματος σημείωμα στο οποίο αναγραφόταν τα εξής:

«Φίλε οδηγέ, Παρακαλούμε να σταθμεύεις το όχημα σου έτσι ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα στη διέλευση των απορριμματοφόρων για τη σωστή αποκομιδή των απορριμμάτων».

Στο σημείωμα υπήρξε άμεσα… απάντηση, η οποία έλεγε:

«Είμαι Ελληναράς και παρκάρω όπου γουστάρω!!!».

Ελέγχεται ωστόσο αν η απάντηση ήρθε από τον ίδιο τον οδηγό προκειμένου να το δει την επομένη ημέρα το συνεργείο, ή από κάποιον περαστικό που ήθελε να σαρκάσει τον οδηγό του οχήματος...

Δείτε τη φωτογραφία:

