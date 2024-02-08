Λογαριασμός
«Όπου γουστάρω...»: Η απίστευτη αντίδραση πολίτη σε προειδοποιητικό σημείωμα του δήμου Λάρισας για παρκάρισμα - Φωτό

«Φίλε οδηγέ, Παρακαλούμε να σταθμεύεις το όχημα σου έτσι ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα στη διέλευση των απορριμματοφόρων για τη σωστή αποκομιδή των απορριμμάτων»

Παρκάρισμα

Προειδοποιητικό σημείωμα του δήμου Λαρισαίων έλαβε οδηγός στη Λάρισα, καθώς είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του σε σημείο που εμποδίζει τη διέλευση των απορριμματοφόρων.

Συγκεκριμένα συνεργείο της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης εναπόθεσε στο παρμπρίζ του συγκεκριμένου οχήματος σημείωμα στο οποίο αναγραφόταν τα εξής:

«Φίλε οδηγέ, Παρακαλούμε να σταθμεύεις το όχημα σου έτσι ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα στη διέλευση των απορριμματοφόρων για τη σωστή αποκομιδή των απορριμμάτων».

Στο σημείωμα υπήρξε άμεσα… απάντηση, η οποία έλεγε:

«Είμαι Ελληναράς και παρκάρω όπου γουστάρω!!!».

Ελέγχεται ωστόσο αν η απάντηση ήρθε από τον ίδιο τον οδηγό προκειμένου να το δει την επομένη ημέρα το συνεργείο, ή από κάποιον περαστικό που ήθελε να σαρκάσει τον οδηγό του οχήματος...

Δείτε τη φωτογραφία:

Πηγή: onlarissa.gr

