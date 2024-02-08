Την αντίθεσή του στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων εξέφρασε εκ νέου στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Αταίριαστοι ο καθηγητής Γλωσσολογίας και πρώην Πρύτανης Γιώργος Μπαμπινιώτης.

«Κρατούμε τα παιδιά μας 14 χρόνια στο σχολείο, φτάνουν στο λύκειο το οποίο το έχουμε αχρηστεύσει και απαξιώσει, γιατί ο δάσκαλος δεν έχει κανένα κύρος και έχουμε μεταφέρει την παιδεία στα φροντιστήρια. Αυτό είναι μία στρέβλωση της Παιδείας. Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί όλοι θέλουμε να βάλουμε τα παιδιά μας στα πανεπιστήμια. Και πώς συμβαίνει αυτό; Με την εξέταση ενός τριώρου που όμως προηγουμένως έχει γίνει μία δουλειά που τα έχει διαλύσει» δήλωσε.

«Δε γίνεται η δουλειά που χρειάζεται στο λύκειο, οι καθηγητές έχουν χάσει το κύρος τους»

«Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η στρέβλωση. Δεν γίνεται η δουλειά που χρειάζεται στο λύκειο, οι καθηγητές έχουν χάσει το κύρος τους, γιατί ο μαθητής κοιτάζει πώς θα δώσει τα μαθήματα εισαγωγής και κανένα άλλο μάθημα» συνέχισε ο καθηγητής.

«Πρέπει να υπάρξει ένα είδος ακαδημαίκού απολυτηρίου, ο μαθητής θα εισέρχεται στο πανεπιστήμιο με την επιδοσή του από τα τρία έτη του λυκείου συν μια εξέταση (για παράδειγμα αν θέλει να μπει στην Ιατρική ή τη Νομική) η οποία όμως δε θα βαραίνει όσο η συνολική εικόνα του αυτά τα τρία χρόνια. Αυτή είναι η δίκαιη αποτίμηση μιας προσπάθειας», τόνισε.

«Είναι απάνθρωπο το σύστημα των Πανελλαδικών»

«Συμφωνώ πως τώρα έχουμε ένα σύστημα αδιάβλητο, αλλά δεν είναι αξιόπιστο και ούτε δίκαιο», είπε και πρόσθεσε: «Είναι απάνθρωπο το σύστημα».

«Πρέπει να μπούμε στον δρόμο της λογικής και της ουσίας της παιδείας, αυτά τα τρία χρόνια πρέπει οι μαθητές να διαβάζουν όλα τα μαθήματα για να βγουν με μια συγκρότηση την οποία τώρα δεν έχουν. Επίσης το λύκειο πρέπει να ξαναβρει τον ρόλο του», είπε.

«Μπορεί τώρα κάποιος καθηγητής του λυκείου να μιλήσει για αγωγή, για αξίες, για αρχές; Αν αρχίσει να μιλήσει για αυτά τα παιδιά θεωρούν ότι είναι εκτός θέματος

«Το χαρτί του λυκείου παλαιότερα μετρούσε, τώρα δεν μετράει πουθενα, δεν γίνεται μία πορεία 14 χρόνων να μην μετράει καθόλου και να εξαρτάται το παιδί μόνο από την τρίωρη εξέταση. Μπορεί να συμβεί κάτι εκείνη την ώρα στο κάθε παιδί, μετά θα πρέπει να εξεταστεί πάλι έπειτα από ένα χρόνο», υπογράμμισε. «Υπάρχουν δυνατότητες μέσα από την τράπεζα θεμάτων και άλλους αλγορίθμους να υπάρχει μια πληρης εξισορροπητική αξιολόγηση που να είναι δίκαιη και να βγάζει και την εικόνα ενός παιδιού μετά από τρία χρόνια».

Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Σχετικά με την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων ο ίδιος δήλωσε: «Προσωπικά είμαι υπέρ των μη κρατικών και μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, δεν είναι μαγαζιά, δεν θα έρθει κάποιος για να βγάλει λεφτά. Η κίνηση του υπουργού Παιδείας να βαλει εξετάσεις ήταν σωστή, γιατι αλλιώς θα υπήρχε αδικία. Δεν μπαίνει ο μαθητής του 2,3. Εδώ το θέμα είναι άλλο: ποιο μεγάλο πανεπστήμιο θα έρθει; Δεν ξέρω τι δύναμη και αντοχή χρειάζεται από το ΕΘΑAΕ που θα κρίνει ποιος θα πάρει άδεια. Θα υπάρξουν τεράστια έξοδa με πολύ υψηλά δίδακτρα. Είναι ένα σύνθετο θέμα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.