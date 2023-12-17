Σύλληψη 50χρονου στη Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε σε αδέσποτα σκυλιά

Ένας 50χρονος αλλοδαπός συνελήφθη ύστερα από καταγγελία για επίθεση σε αδέσποτους σκύλους, τα ξημερώματα σε πλατεία της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την καταγγελία ο 50χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο κατά ανυπεράσπιστων ζώων. Τουλάχιστον δύο από αυτά κατάφεραν και απομακρύνθηκαν.

Σύμφωνα με την εθελόντρια και μέλος του Φιλοζωικού Σωματείου Προστασίας και Πρόνοιας των ζώων, Μαρία Χρυσίδου από την κακοποιητική συμπεριφορά του 50χρονου δεν γλίτωσε ένα αδέσποτο που καθόταν έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. «Το περιστατικό είδε ένας νεαρός και ειδοποίησε.

Τον σκύλο τον βρήκαμε σήμερα, έχει τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη.

Το πήγαμε σε κτηνίατρο όπου περιποιήθηκε την πληγή και του χορήγησε αντιβίωση, ενώ αύριο θα μεταφερθεί εκ νέου για εξετάσεις» ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ η εθελόντρια επισημαίνοντας ότι «το ζώο είναι κατατρομαγμένο».

Ο 50χρονος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί ζώων.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Θέρμης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.