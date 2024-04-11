Δύο μαθητές εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι από την υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων έξω από σχολικό συγκρότημα της Αθήνας, έχοντας στην κατοχή τους ποσότητες ναρκωτικών, μαχαίρια και σουγιάδες.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για ναρκωτικά και όπλα ενώ συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου μαθητή για παραμέληση εποπτείας.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 αυτοσχέδιες συσκευασίες με ναρκωτικά, 6 σουγιάδες και 2 μαχαίρια.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, στους δύο μαθητές που μόλις είχαν βγει από την κεντρική είσοδο του σχολικού συγκροτήματος, έγινε σωματικός έλεγχος κατά τον οποίο βρέθηκαν 10 αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 14,1 γραμμάρια κάνναβης.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των 2 συλληφθέντων μαθητών, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν 6 σουγιάδες και 2 μαχαίρια.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

