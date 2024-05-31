Συλλήψεις και πρόστιμα για προκλήσεις πυρκαγιών καταγράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες στη χώρα με την πυροσβεστική να είναι σε επιφυλακή προκειμένου να προληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι εκδηλώσεις πυρκαγιάς, προχωρώντας σε συλλήψεις και επιβολή «τσουχτερών προστίμων» σε όσους δε σέβονται τη νομοθεσία για προστασία από τις φωτιές.

Αναλυτικότερα, συνελήφθη χθες 30 Μαΐου 2024, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Κ. Αταλάντης, αλλοδαπός, για φωτιά εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στον δήμο Λοκρών Φθιώτιδας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.406,25€.

Παράλληλα, χειροπέδες πέρασαν στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας ανακριτικοί υπάλληλοι του Π.Κ. Στυλίδας, σε ημεδαπό, για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα εντός αγροτικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην θέση Ράχες του δήμου Στυλίδας Φθιώτιδας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.171,80€.

Την ίδια ώρα, «βαριές είναι οι καμπάνες» σε όσους παραβαίνουν τους σχετικούς νόμους για την προστασία από προκλήσεις πυρκαγιών.

Συγκεκριμένα:

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 2627,926€, στις 29 Μαΐου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Λειβαδιάς, σε ημεδαπό, για πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στη θέση Εξάμπελα της Τ.Κ. Υψηλάντη δήμου Αλιάρτου Βοιωτίας.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.718,75€, σήμερα 31 Μαΐου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Άρτας, σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών σε υπαίθριο χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στη θέση Θανασαίικα Κωστακιών του δήμου Αρταίων.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 625€, σήμερα 31 Μαΐου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Αλεξανδρούπολης, σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε απόρριψη υπολειμμάτων στάχτης με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά σε πρανές οδού, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στη θέση 3ο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης-Συνόρων του δήμου Αλεξανδρούπολης.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1875€, σήμερα 31 Μαΐου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Κ. Κασσάνδρας, σε αλλοδαπό, ο οποίος προέβη σε καύση απορριμμάτων εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή Καλλιθέα δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.