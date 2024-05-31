Λογαριασμός
Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ξυλείας στον Έβρο- Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε σιλό αποθήκευσης πριονιδιού

pyrosbestikh

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε γύρω στις 13.30 εντός της έκτασης του εργοστασίου παραγωγής τεχνητής ξυλείας «AKRITAS», στην περιοχή του Τυχερού Έβρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος η φωτιά εκδηλώθηκε σε σιλό αποθήκευσης πριονιδιού, δεν έχει επεκταθεί στον περιβάλλοντα χώρο και δεν υπήρξε τραυματισμός υπαλλήλου της επιχείρησης.

Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με δέκα οχήματα και το ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

