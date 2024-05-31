Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε γύρω στις 13.30 εντός της έκτασης του εργοστασίου παραγωγής τεχνητής ξυλείας «AKRITAS», στην περιοχή του Τυχερού Έβρου.
#Πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο στην περιοχή Προβατώνας Έβρου. Επιχειρούν 27 #πυροσβέστες με 10 οχήματα και το ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 31, 2024
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος η φωτιά εκδηλώθηκε σε σιλό αποθήκευσης πριονιδιού, δεν έχει επεκταθεί στον περιβάλλοντα χώρο και δεν υπήρξε τραυματισμός υπαλλήλου της επιχείρησης.
Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με δέκα οχήματα και το ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
