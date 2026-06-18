Οι πρόσφατες επιθέσεις στη Ρωσία ήταν μια απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, ιδίως στην επίθεση στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη ρωσική επίθεση.

Φλόγες και πυκνός καπνός φαινόταν πάνω από τη νοτιοανατολική συνοικία Καπότνια της Μόσχας, όπου βρίσκεται διυλιστήριο, δήλωσε νωρίτερα αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επίθεση του Κιέβου σε ρωσικό έδαφος τα τελευταία δύο χρόνια.

«Αν η Ουκρανία καεί, θα καεί και η Μόσχα σας» προειδοποίησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Αν ο Πούτιν δεν θέλει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, θέλει να συνεχίσει, δεν θα μείνουμε σιωπηλοί. Θα απαντήσουμε».

«Απόψε, οι κυρώσεις μας μακράς εμβέλειας έφτασαν ξανά στην περιοχή της Μόσχας: για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα, χτυπήθηκε το πετρελαϊκό διυλιστήριο της Μόσχας. Χτυπήθηκαν επίσης στόχοι στην περιοχή του Ροστόφ και στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας. Μια απολύτως δίκαιη απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις στις πόλεις και τις κοινότητές μας και ένα ακόμη σημαντικό αποτέλεσμα του έργου των στρατιωτών μας στις εγκαταστάσεις που παρέχουν υποστήριξη στη ρωσική στρατιωτική μηχανή. Ευχαριστώ τις Δυνάμεις Άμυνας και Ασφάλειας της Ουκρανίας για το κοινό τους έργο - την SBU, την SBS, την SSO, την GUR και την πυραυλική μας ταξιαρχία για την ακρίβειά τους» σχολίασε νωρίτερα σε ανάρτησή του στο Telegram ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Αυτές τις μέρες, όλοι οι εταίροι μας έχουν σημειώσει την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα των μεσαίου βεληνεκούς χτυπημάτων μας και των "κυρώσεων" μακράς εμβέλειας. Ήρθε η ώρα να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος και η Ρωσία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα διπλωματικά μέτρα» πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

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