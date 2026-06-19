Στο νέο επεισόδιο του Pet Stories το Σάββατο 20 Ιουνίου, ο σεφ Τίμος Ζαχαράτος έρχεται στην παρέα μας, μαζί με τον Δούκα και τον Κεφτέ και μιλά για τον ξεχωριστό δεσμό που τον συνδέει με τα ζώα από τα παιδικά του χρόνια. Όπως εξομολογείται, «πάντα υπήρχε ένας σκύλος στη ζωή μου», ενώ τονίζει ότι τα ζώα διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό τον χαρακτήρα του, διδάσκοντάς του αξίες όπως η πίστη, η αφοσίωση και η εντιμότητα. Παράλληλα, αναφέρεται στην πορεία του στην τηλεόραση και στις εμπειρίες που αποκόμισε μέσα από αυτήν, ενώ αποκαλύπτει πως η «συνταγή» της σχέσης του με τα ζώα βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, την αγάπη και την αφοσίωση.

Η ηθοποιός Στεφανία Γκουρνέλου μιλά για την ιδιαίτερη έμπνευση που αντλεί από τα ζώα και παρουσιάζει το παραμύθι που δημιούργησε με πρωταγωνιστή τον Αμόρε. Μέσα από την ιστορία του, φωτίζει την πραγματικότητα που βιώνουν χιλιάδες αδέσποτα ζώα, καθώς, όπως αναφέρει, «ο Αμόρε σηματοδοτεί όλες τις ιστορίες αδέσποτων που έχω δει στη ζωή μου».

Ο κτηνίατρος – ομοιοπαθητικός Νίκος Γκόλφης μας εισάγει στον κόσμο της ομοιοπαθητικής κτηνιατρικής και εξηγεί πώς μπορεί να εφαρμοστεί συμπληρωματικά στη φροντίδα των ζώων. Αναφέρεται στις πιο συνηθισμένες παθήσεις που αντιμετωπίζονται μέσω της ομοιοπαθητικής θεραπείας, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις φοβίες, οι οποίες, όπως σημειώνει, αποτελούν ένα από τα συχνότερα προβλήματα που συναντά στην καθημερινή του πρακτική. Μέσα από παραδείγματα και χρήσιμες πληροφορίες, παρουσιάζει τα οφέλη της ομοιοπαθητικής κτηνιατρικής και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευεξίας των ζώων συντροφιάς.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.