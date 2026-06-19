Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών επαναλαμβάνει τη σταθερή και αδιαπραγμάτευτη θέση του ότι η επιβολή του μηχανισμού του clawback συνιστά ένα «άδικο, εξοντωτικό και αντιεπιστημονικό μέτρο», το οποίο πρέπει «άμεσα να καταργηθεί καθώς υπονομεύει τη βιωσιμότητα των ιατρείων και εργαστηρίων». Για το λόγο αυτό, ο ΙΣΑ έχει εξαντλήσει και τα ένδικα μέσα αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και νομικές ενέργειες.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο ΙΣΑ, «στις 15 Ιουνίου, είχε οριστεί δικάσιμος στο αρμόδιο τμήμα του ΣτΕ μετά από αναβλητική απόφαση επί αιτήσεως ακυρώσεως του ΙΣΑ εν αναμονή αποφάσεως της 7μελούς συνθέσεως του Δικαστηρίου που θα κρίνει για το αν η παράταση του μέτρου του άρθρου 100 του ν. 4172/2013, το οποίο θεσπίσθηκε αρχικά ως μέτρο "προσωρινής" ισχύος για το διάστημα από 2013 έως και 2018 και με το άρθρο 25 του ν. 4549/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 79 του ν. 5007/2022, ισχύει έως και το έτος 2025 ώστε να έχει καταστεί πάγιο διαρθρωτικό μέτρο, είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα».

Η υπόθεση αναβλήθηκε αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο γιατί δεν έχει εκδοθεί ακόμη η παραπάνω απόφαση. Νέα δικάσιμος ορίστηκε η 9η.11.2026.

Ο ΙΣΑ, πρωτοπόρος διαχρονικά στις ενέργειες αντίδρασης και στήριξης των μελών του, θα συνεχίσει να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο νομικό και θεσμικό μέσο για την κατάργηση του άδικου αυτού μηχανισμού. Παράλληλα, επισημαίνει ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει δικαίωση σε εθνικό επίπεδο, θα συνεχίσει τον αγώνα του ενώπιον των αρμόδιων ευρωπαϊκών δικαστηρίων», τονίζει ο Σύλλογος.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης δήλωσε:

«Το clawback, από έκτακτο και προσωρινό μέτρο, μετατράπηκε σε μια μόνιμη στρέβλωση που απειλεί τη βιωσιμότητα των εργαστηρίων. Ο ΙΣΑ δεν θα σταματήσει να παλεύει και σκοπεύει να προσφύγει, αν δεν δικαιωθεί και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει ένα δίκαιο και βιώσιμο σύστημα χρηματοδότησης της υγείας, που θα σέβεται το έργο των λειτουργών της και θα εγγυάται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για τους πολίτες».

Πηγή: skai.gr

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