15 | Προκλήσεις, πόλεμοι και το μέλλον της Ευρώπης

Στο 15ο επεισόδιο του InsideEU, φιλοξενούμε την Έλενα Λαζάρου, Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, και συζητάμε για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μέχρι την ευρωπαϊκή άμυνα και το μέλλον της διεύρυνσης, επιχειρούμε να κατανοήσουμε πώς διαμορφώνεται η Ευρώπη της επόμενης δεκαετίας και ποιος θα είναι ο ρόλος της σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς.
Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Την Πέμπτη η ανακοίνωση των βαθμολογιών
Στάλθηκε οδηγία από το Υπουργείο Παιδείας προς τα Βαθμολογικά Κέντρα, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες βαθμολόγησης και βαθμολογίες να ανακοινωθούν την Πέμπτη (25-6)