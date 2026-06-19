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Inside EU
#15 | Προκλήσεις, πόλεμοι και το μέλλον της Ευρώπης

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Στο 15ο επεισόδιο του InsideEU, φιλοξενούμε την Έλενα Λαζάρου, Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, και συζητάμε για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μέχρι την ευρωπαϊκή άμυνα και το μέλλον της διεύρυνσης, επιχειρούμε να κατανοήσουμε πώς διαμορφώνεται η Ευρώπη της επόμενης δεκαετίας και ποιος θα είναι ο ρόλος της σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς.

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Στο 15ο επεισόδιο του InsideEU, φιλοξενούμε την Έλενα Λαζάρου, Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, και συζητάμε για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μέχρι την ευρωπαϊκή άμυνα και το μέλλον της διεύρυνσης, επιχειρούμε να κατανοήσουμε πώς διαμορφώνεται η Ευρώπη της επόμενης δεκαετίας και ποιος θα είναι ο ρόλος της σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς.

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