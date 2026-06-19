Αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν αστυνομικό, χωρίς να γνωρίζουν την ιδιότητα του- γεγονός που οδήγησε σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. και τη σύλληψη νεαρού δράστη, που εμφανίστηκε σε υποτιθέμενο ραντεβού να εισπράξει χρήματα και τιμαλφή.

Η απόπειρα απάτης αποκαλύφθηκε το προηγούμενο 24ωρο στις Σέρρες, όταν συνεργός του 21 ετών συλληφθέντα τηλεφώνησε στον 45χρονο αστυνομικό και προσποιούμενος τον λογιστή, ισχυρίστηκε ότι μπορεί να μεσολαβήσει για την τακτοποίηση φορολογικής εκκρεμότητας, απαιτώντας χρήματα και κοσμήματα.

Ο αστυνομικός αντιλήφθηκε άμεσα ότι επρόκειτο περί απάτης και ενημέρωσε τους συναδέλφους του. Ακολούθησε επιχείρηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, κατά την οποία συνελήφθη επ' αυτοφώρω ο νεαρός κατηγορούμενος, όταν πήγε να παραλάβει τη λεία του- που υποτίθεται πως ήταν 6.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα, αξίας 18.000 ευρώ.

Στην κατοχή του βρέθηκε κινητό τηλέφωνο, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεργού και την τυχόν εμπλοκή τους σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις συνεχίζονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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